Не стучат колеса: в Бельгии из-за кражи кабеля остановили движение поездов

В результате инцидента поезда следуют со значительным опозданием на участке между населенными пунктами Жемблу и Оттиньи.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. В Бельгии, между городами Намюр и Брюссель, в понедельник с утра было нарушено движение электропоездов, так как неизвестные украли несколько сотен метров медного кабеля. Об этом сообщила в своем твиттере компания-оператор железных дорог Infrabel.

В последнее время в Евросоюзе подобные инциденты происходят часто: растет число хищений проложенного вдоль железнодорожного полотна медного кабеля. В начале августа за подобную кражу судили трех граждан Румынии. Они похитили 1800 килограммов медного кабеля на железнодорожных путях Бельгии.

Железнодорожный кабель воруют с целью сдачи его за деньги в пункты приема цветного лома, главным образом, в странах Восточной Европы и Западных Балкан.

Из-за участившихся краж компания-оператор железных дорог Бельгии — Infrabel начала в 2016 году заменять на путях медный кабель на алюминиевый.