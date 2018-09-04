МИД Сирии: США поставляют оружие боевикам ИГ через третьи страны

КИШИНЕВ 4 сен — Sputnik. США и их союзники поставляют оружие террористам группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в России. в Молдове), в том числе, через третьи страны. Об этом заявил первый секретарь Департамента международных отношений МИД Сирии Алаа Дин Саид Хамдан, выступая во вторник на конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом", передает РИА Новости.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.