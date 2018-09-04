Российских журналистов не пустили в Грузию

Россияне направлялись в Тбилиси для участия в медиаконференции.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Нескольких российских журналистов не впустили в Грузию, о том, что им запрещено посещать эту страну сообщили в местном МИДе.

"Мы подтверждаем информацию о том, что трех граждан России не впустили в Грузию из-за нарушения законна "Об оккупированных территориях", — заявили в пресс-службе МВД Грузии, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что грузинские власти не пустил в страну граждан России: военного корреспондента ТАСС Виктора Литовкина, президента совета международной ассоциации исследования Геннадия Бордиогусова и журналиста телекомпании НТВ Александра Токарева. Россияне направлялись в Тбилиси для участия в медиаконференции.

В НТВ отметили, что Токарев уже давно не работает на телеканале, пояснив, что поездка в Грузию никакого отношения к НТВ не имеет.

В ТАСС в свою очередь подтвердили факт недопуска. "Разбираемся в ситуации, в том числе по дипломатическим каналам", — сказали в пресс-службе агентства.

После августовских событий десятилетней давности в Южной Осетии Москва признала ее суверенитет. В Грузии был принят закон "Об оккупированных территориях", согласно которому посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями.