Неугомонные "штаты": как в США пытались завербовать россиян

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью одному из западных изданий заявил о том, что США "в последние годы очень грубо работают по линии своей разведки".

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Спецслужбы Соединенных Штатов в последние годы прилагают все усилия для вербовки граждан России. Об этом в интервью The New York Times заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Дело в том, что, действительно, Соединенные Штаты Америки в последние годы очень грубо порой работают по линии своей разведки, пытаясь вербовать граждан России, оказывать на них моральное и иное давление", — сказал Песков.

Песков отметил, что подобные сообщения "заставляют задуматься о многом" и подтверждают, что Соединенные Штаты практикуют вербовку россиян.

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"Учитывая, что такие бизнесмены, как Олег Дерипаска, являются очень крупными акционерами и руководителями огромных, скажем так, бизнес-структур и производственных процессов, где заняты десятки, а иногда и сотни тысяч людей, в том числе работающих в достаточно чувствительных сферах российской экономики, то, мне кажется, подобные случаи самым красноречивым образом свидетельствуют как раз о попытках вмешательства во внутренние дела Российской Федерации", — подчеркнул пресс-секретарь.

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Говоря о других российских бизнесменах, которые могли сталкиваться с подобным давлением, Песков посоветовал обращаться с подобным вопросом к ним.

На минувших выходных газета The New York Times, ссылаясь на источники, написала о безуспешной попытке американских властей завербовать около шести российских бизнесменов. В частности, по данным издания, ФБР и Минюст США пытались превратить в информатора Олега Дерипаску.