Пока вы спали: землетрясение магнитудой 6.7 и реальный арест за плохие шутки

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. На Хоккайдо из-за землетрясения погибли два человека, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

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Кроме того, известно о 125 пострадавших и 39 пропавших без вести.

На острове произошло крупномасштабное отключение электроэнергии. Без света остались почти три миллиона домов. Как сказал Суга, пока время восстановления неизвестно из-за поломки оборудования на электростанциях.

В спасательных операциях и доставке помощи в пострадавших районах участвуют двадцать тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, планируется увеличить их число до 25 тысяч. Задействованы пятьдесят вертолетов.

В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился в районе Ибура. Очаг залегал на глубине 37 километров, сообщает РИА Новости.

Ученые рассказали, как взломать смартфон через динамик

В смартфонах на базе Android используется три системы идентификации владельца: по отпечатку пальца, по численному паролю и по графическому ключу.

Известно около 400 тысяч способов соединить все точки на экране устройства, а 20% людей используют лишь двенадцать самых распространенных из них. Ученые изобрели специальную программу SonarSnoop, которая позволяет пользователю почти наверняка узнать графический пароль от гаджета другого человека, находясь от него на расстоянии.

Для этой операции нужно, чтобы это приложение было установлено на двух смартфонах. Сразу после установки SonarSnoop автоматически получает права на управление динамиком и микрофоном и соединяет оба устройства. Затем программа заставляет динамик производить звук на частоте, недоступной человеку, и анализирует данные динамика, собирающего отраженный от окружающих предметов звук.

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Как заявляют создатели, программа способна анализировать небольшие изменения положения динамика, возникающие, когда человек касается пальцем экрана. Именно по характеру этих колебаний можно установить положение пальца на экране и направление его движения. Предположительный код выводится на втором устройстве. Для демонстрации ученые использовали смартфон Samsung Galaxy S4. После проведенного испытания программы она позволила отбросить 70% вариантов ключа, пишет РИА Новости.

В Саудовской Аравии будут сажать в тюрьму за шутки

Шутки на религиозные темы могут привести к пяти годам заключения в Саудовской Аравии, следует из заявления прокуратуры королевства

"Создание и распространение в социальных сетях контента, который нацелен на высмеивание или подрыв общественного порядка, религиозных ценностей и норм морали, будет рассматриваться как киберпреступление", — говорится в сообщении.

Признанным виновными будет грозить до пяти лет тюрьмы, а также штраф в размере трех миллионов риалов (порядка 54,5 миллиона рублей), сообщает РИА Новости.