Знатоки всех стран, объединяйтесь: стартует турнир по играм "Что? Где? Когда?"

Молодые интеллектуалы поборются со знатоками "Что? Где? Когда?" в отборе на главный молодежный турнир постсоветского пространства.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. С 7 по 11 сентября в 16 странах мира пройдут отборочные соревнования на Молодежный кубок "Дружба народов" — крупнейший международный турнир по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?", "Брэйн ринг", а также командной и индивидуальной викторине.

В ходе этих турниров даже самые обычные молодые люди смогут сразиться со знатоками из элитарного телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" за право участия в престижном турнире.

Международный молодежный кубок по интеллектуальным играм "Дружба народов" — это самое масштабное интеллектуальное соревнование среди молодежи стран СНГ и ближнего зарубежья. За право участия в нем поборются самые разные молодые команды — как представляющие телевизионные клубы своих стран — например, команды Бориса Белозерова и Ивана Жаркевича, — так и команды, составленные из самых обычных знатоков возрастом не более 30 лет. Тематика интеллектуальных игр — общие для всех участников русскоязычная среда, история и культура.

Знатоки телевизионных клубов участвуют и в подготовке турнира — так, в Беларуси команду республиканского элитарного клуба формирует легендарный капитан, обладатель "Хрустальной совы" Алесь Мухин, а в Азербайджане — не менее знаменитый Балаш Касумов, на счету которого и "Хрустальная" и "Бриллиантовая" совы. В организации турнира участвует и вице-президент Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" Александр Рубин.

"Я очень рад, что существуют очные международные турниры, — отмечает магистр телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Максим Поташев, — это замечательный повод посмотреть разные города и страны, возможность встретиться с друзьями. Интеллектуальные игры сегодня — это модно. И это уже культурная традиция, часть самоидентификации для всех, у кого не разорвана связь с русским языком".

Турнир проходит уже во второй раз. В первом Молодежном кубке "Дружба народов", который состоялся в декабре 2017 года, участвовали команды молодых интеллектуалов из 11 стран: России, Белоруссии, Украины, Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Узбекистана. Соревнования проходили в конференц-зале особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна".

В числе победителей и призеров турнира, в рамках которого проходят четыре различных вида интеллектуальных состязаний, были российские, белорусские, узбекские, латвийские и азербайджанские знатоки. Благодаря поддержке администрации Дубны, юридической компании "Tenzor Consulting Group" и средствам гранта, выделенного Фондом президентских грантов, все участники турнира были обеспечены комфортным проживанием, вкусным питанием и удобным проездом к месту игр.

"Круто, что можно было пообщаться с таким количеством людей из разных стран, где играют в "Что? Где? Когда?", такая атмосфера бывает очень редко, считанное количество раз за мою карьеру я такое испытывал. Организация на высшем уровне!" — прокомментировал один из участников турнира, — капитан команды в телевизионном клубе "Что? Где? Когда?", обладатель "Хрустальной совы" Борис Белозеров.

Второй молодежный кубок "Дружба народов" пройдет 15-16 декабря в Минске. Формат турнира остается прежним: сборные стран, составленные из молодых интеллектуалов, выявляют сильнейших в четырех видах игровой программы — "Что? Где? Когда?", "Брэйн ринге", командной и индивидуальной викторине. Все игры будут так же вестись на русском языке. Интерес к первому турниру был столь велик, что организаторы расширили число участников: помимо сборных, уже игравших на "Дружбе Народов", в Минске будут ждать также представителей Грузии, Польши, Финляндии, Израиля, Германии.

Турнир, как и в прошлом году, будут поддерживать продюсерский центр "Игра-ТВ", выпускающий такие телевизионные игры как "Что? Где? Когда?" и "Брэйн ринг", лучшее издательство научно-популярной литературы в России — "Альпина нон-фикшн", одна из ведущих юридических компаний России "Tenzor Consulting Group". Информационным партнером турнира станет широко представленное на постсоветском пространстве новостное агентство Sputnik, а площадку для а площадку для проведения игр предоставит минский отель Renaissance — первый в Беларуси отель известной гостиничной сети Marriott.