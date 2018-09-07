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Актер Алексей Панин

Пока все спали: скандал с Паниным, кража данных клиентов авиакомпании

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Злоумышленники украли данные банковских карт примерно 380 тысяч клиентов британской авиакомпании British Airways с сайта и мобильного приложения, говорится в сообщении авиаперевозчика. 

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Сведения, за исключением паспортных данных и информации о перелетах, были похищены у клиентов, которые бронировали билеты с 21 августа по 5 сентября включительно.

Уязвимость, позволившая хакерам похитить информацию, уже устранена, сообщает авиаперевозчик.

Холдинг International Airlines Group, в которую входит British Airways, проводит срочное расследование.

Глава British Airways Алекс Круз выразил сожаление из-за случившегося и принес извинения клиентам. "Мы глубоко сожалеем о нарушении, вызванном преступными действиями. Мы очень серьезно относимся к защите данных наших клиентов", — приводятся его слова в заявлении.

Очередной скандал с Паниным

Российский актер Алексей Панин назвал россиян "скудоумными" и объявил о планах покинуть страну. Об этом артист заявил в комментариях к фото в своем Instagram

Актер Алексей Панин
© Photo: Global Look Press
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Пользователи соцсети негативно восприняли подпись к фотографии с церемонии прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном.

"Для меня Инстаграм, в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь что с вашим скудоумием, вам этого не понять. Всем добра!" — написал актер.

Пользователь komarovaolga9963 в ответ на высказывание артиста предложила ему уехать из России.

"Алексей, Вы говорите, что в России люди умственно ограничены, а что же Вы не уедете в другую страну? Да потому, что Вы прекрасно понимаете, что там Вас закроют пожизненно — либо в тюрьму, либо в психушку", — возмутилась она.

"Я как раз скоро уезжаю. В Россию я буду приезжать только за деньгами", — ответил Панин. 

Алексей Панин, наиболее известный по фильму "Жмурки", знаменит своими скандальными выходками и хулиганскими действиями. Широкий общественный резонанс вызвали несколько размещенных в Интернете видеозаписей, в том числе эротического содержания. Артист неоднократно попадал в полицию, а в марте 2018 года суд в Москве лишил его водительских прав за вождение в нетрезвом виде, а также запретил покидать территорию России из-за задолженностей по алиментам.

Еще одно сильное землетрясение

Мощное землетрясения магнитудой 6,5 произошло поздно вечером в четверг в Эквадоре, сообщает Институт геофизики этой небольшой центральноамериканской республики. 

Землетрясение в Японии
Associated Press
Страшные последствия землетрясения: колоссальные разрушения в Японии

По его данным, эпицентр располагался в центральном районе у города Куманда, очаг находился на глубине 75 километров.

Пока нет данных о жертвах и разрушениях.

Нападение на кандидата в президенты

Нападение с ножом на кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару произошло в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Подозреваемого задержали,, сообщила в четверг военная полиция штата.

Болсонару был ранен ножом по время предвыборного мероприятия, сейчас его состояние нормальное, а рана оказалась поверхностной, сообщил сын политика Флавиу. При этом бразильское телевидение сообщает, что Болсонару был доставлен в больницу, где ему делают операцию в связи с полученным ранением.

Как сообщал телеканал Globo, нападавшим оказался 40-летний уроженец штата.

После недопуска Луиса Инасиу Лулы да Силва от Партии трудящихся к октябрьским выборам президента эксперты относят именно Болсонару к основным претендентам на победу.

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Теги:
авиакомпания, данные, кража, землетрясение, кандидат, нападение, скандал, Алексей Панин
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