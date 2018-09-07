Пока все спали: скандал с Паниным, кража данных клиентов авиакомпании

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Злоумышленники украли данные банковских карт примерно 380 тысяч клиентов британской авиакомпании British Airways с сайта и мобильного приложения, говорится в сообщении авиаперевозчика.
Сведения, за исключением паспортных данных и информации о перелетах, были похищены у клиентов, которые бронировали билеты с 21 августа по 5 сентября включительно.
Уязвимость, позволившая хакерам похитить информацию, уже устранена, сообщает авиаперевозчик.
Холдинг International Airlines Group, в которую входит British Airways, проводит срочное расследование.
Глава British Airways Алекс Круз выразил сожаление из-за случившегося и принес извинения клиентам. "Мы глубоко сожалеем о нарушении, вызванном преступными действиями. Мы очень серьезно относимся к защите данных наших клиентов", — приводятся его слова в заявлении.
Очередной скандал с Паниным
Российский актер Алексей Панин назвал россиян "скудоумными" и объявил о планах покинуть страну. Об этом артист заявил в комментариях к фото в своем Instagram.
Пользователи соцсети негативно восприняли подпись к фотографии с церемонии прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном.
"Для меня Инстаграм, в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь что с вашим скудоумием, вам этого не понять. Всем добра!" — написал актер.
Пользователь komarovaolga9963 в ответ на высказывание артиста предложила ему уехать из России.
"Алексей, Вы говорите, что в России люди умственно ограничены, а что же Вы не уедете в другую страну? Да потому, что Вы прекрасно понимаете, что там Вас закроют пожизненно — либо в тюрьму, либо в психушку", — возмутилась она.
"Я как раз скоро уезжаю. В Россию я буду приезжать только за деньгами", — ответил Панин.
Алексей Панин, наиболее известный по фильму "Жмурки", знаменит своими скандальными выходками и хулиганскими действиями. Широкий общественный резонанс вызвали несколько размещенных в Интернете видеозаписей, в том числе эротического содержания. Артист неоднократно попадал в полицию, а в марте 2018 года суд в Москве лишил его водительских прав за вождение в нетрезвом виде, а также запретил покидать территорию России из-за задолженностей по алиментам.
Еще одно сильное землетрясение
Мощное землетрясения магнитудой 6,5 произошло поздно вечером в четверг в Эквадоре, сообщает Институт геофизики этой небольшой центральноамериканской республики.
По его данным, эпицентр располагался в центральном районе у города Куманда, очаг находился на глубине 75 километров.
Пока нет данных о жертвах и разрушениях.
Нападение на кандидата в президенты
Нападение с ножом на кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару произошло в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Подозреваемого задержали,, сообщила в четверг военная полиция штата.
Болсонару был ранен ножом по время предвыборного мероприятия, сейчас его состояние нормальное, а рана оказалась поверхностной, сообщил сын политика Флавиу. При этом бразильское телевидение сообщает, что Болсонару был доставлен в больницу, где ему делают операцию в связи с полученным ранением.
Как сообщал телеканал Globo, нападавшим оказался 40-летний уроженец штата.
После недопуска Луиса Инасиу Лулы да Силва от Партии трудящихся к октябрьским выборам президента эксперты относят именно Болсонару к основным претендентам на победу.