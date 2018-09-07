Над полутора миллиардами человек нависла угроза: Молдова - в зоне риска

Всемирная организация здравоохранения сообщила об источнике угрозы здоровью для 1,4 миллиарда человек.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что 1,4 миллиарда человек в будущем рискуют столкнуться с сахарным диабетом 2-го типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией, раком груди и толстой кишки из-за недостаточной физической активности. Об этом сообщило РИА Новости.

Исследование опубликовано в журнале The Lancet Global Health в преддверии третьего совещания высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН по проблеме неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, которое состоится 27 сентября в Нью-Йорке.

Доктор Регина Гутхольд, ведущий автор исследования, отмечает, что более четверти взрослых людей на планете ведут недостаточно активный образ жизни, и эта тенденция сохраняется.

© Fotolia / Africa Studio Лишний вес и уровень доходов взаимосвязаны, считают в США

С 2001 по 2016 год жители западных стран, а также Латинской Америки и Карибского бассейна стали уделять меньше времени физической активности. Ученые объясняют это переходом к сидячему образу жизни, увеличением времени отдыха и ростом использования автотранспорта. В то же время в странах с более низким доходом у людей больше физической нагрузки на работе и меньше доступа к "пассивным" видам транспорта.

Без диет и тренировок: ученые рассказали, как похудеть на работе>>>

Согласно рекомендациям ВОЗ, люди в возрасте 18-64 лет должны уделять умеренным нагрузкам не менее 150 минут в неделю или не менее 75 минут — интенсивным.

Исследование, проведенное среди людей старше 18 лет, охватило 1,9 миллиона человек из 168 стран.