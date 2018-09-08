12:35 08 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD16.73
  • RUB0.24
  • RON4.19
  • UAH0.59
Поиск
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны

Есть единственный город в СНГ, над которым развевается советский флаг

© Sputnik / Виктор Толочко
В мире
Получить короткую ссылку
43330

Стяг СССР реет над куполом одного из зданий Минска на вполне законных основаниях.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Советский Союз, давно канувший в лету, продолжает напоминать о себе. Речь идет о знамени некогда великой державы, которое развевается, пожалуй, лишь над одним масштабным зданием на пространстве всего СНГ. Красный флаг реет над куполом Белорусского Государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Официально музей был основан 30 сентября 1943 года по постановлению Бюро ЦК Коммунистической партии Белорусской ССР, а первую экспозицию открыли 7 ноября 1944 года. Именно тогда руководство недавно освобожденной Белоруссии вернулось в Минск.

Лично председатель Совета Народных Комиссаров БССР Пантелеймон Пономаренко, ранее руководивший партизанским движением, придавал огромное значение открытию музея и поспособствовал размещению его экспозиций в одном из немногих уцелевших в центре Минска зданий — Доме профсоюзов на площади Свободы.

Церемония захоронения останков воинов-освободителей, погибших в годы Великой Отечественной войны
© Sputnik / Николай Костыркин
В Шерпенах предали земле останки 21-го героя ВОВ

Сегодня музей ВОВ в Минске находится в новом здании, открытом в 2014 году в составе единого архитектурного комплекса "Минск — город-герой". Фасад здания символизирует лучи салюта Победы, на каждом из которых размещены барельефы, повествующие о событиях Великой Отечественной войны. Музейный комплекс состоит из четырех помещений — по количеству военных лет. В нем действует десять экспозиционных залов и зал Победы, над куполом которого и развевается государственный флаг бывшего Советского Союза, который видно издалека.

"И глаза молодых солдат…" — Бессмертный полк в Кишиневе>>>

Музейный комплекс входит в число экскурсионных туров, многие туристы стремятся посетить это место, чтобы ознакомиться с событиями ВОВ, а также с тем вкладом, который внес белорусский народ в победу над фашизмом.

По теме

Эхо "холодной войны": в Америке рассекретили планы по уничтожению СССР
В селе Ковурлуй восстановили мемориал ВОВ и Первой мировой войны
Новый кишиневский музей - на что и когда можно будет посмотреть
Теги:
флаг, музей, СССР, культура, память, история, Минск, Беларусь, Примечательные факты
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Высоковольтные провода вдоль железной дороги
    "Из Африки свет тут, что ли?"

    Патриотку Латвии, твердо решившую вернуться из Великобритании, шокировал огромный счет за электричество на родине.

  • Авиационный полигон в Казлу Руде Мариямпольского района
    Первый готов

    В Литве ввели в эксплуатацию первый авиационный полигон рядом с границей России. Учения здесь состоятся уже в октябре.

  • В Таллинне зажгли огни Рождественской елки
    Готовь сани летом

    До Нового года и Рождества еще несколько месяцев, но Таллинн уже начал искать самую красивую ель, которую установят на Ратушной площади.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

  • Плов
    Плов всегда рядом

    Британские журналисты включили узбекский плов в список из десяти лучших уличных блюд мира.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Тренировка сборной Беларуси по футболу
Лига наций: белорусы готовятся к играм с Сан-Марино и Молдовой
ХК «Локомотив»: 7 лет с момента крушения ЯК-42
Их запомнили навсегда: семь лет назад упал ЯК-42 с хоккеистами "Локомотива"
Лига наций 2018/19: расписание матчей группового этапа
Лига наций 2018: интерактивное расписание всех матчей группового этапа

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться