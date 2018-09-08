Есть единственный город в СНГ, над которым развевается советский флаг

Стяг СССР реет над куполом одного из зданий Минска на вполне законных основаниях.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Советский Союз, давно канувший в лету, продолжает напоминать о себе. Речь идет о знамени некогда великой державы, которое развевается, пожалуй, лишь над одним масштабным зданием на пространстве всего СНГ. Красный флаг реет над куполом Белорусского Государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Официально музей был основан 30 сентября 1943 года по постановлению Бюро ЦК Коммунистической партии Белорусской ССР, а первую экспозицию открыли 7 ноября 1944 года. Именно тогда руководство недавно освобожденной Белоруссии вернулось в Минск.

Лично председатель Совета Народных Комиссаров БССР Пантелеймон Пономаренко, ранее руководивший партизанским движением, придавал огромное значение открытию музея и поспособствовал размещению его экспозиций в одном из немногих уцелевших в центре Минска зданий — Доме профсоюзов на площади Свободы.

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Сегодня музей ВОВ в Минске находится в новом здании, открытом в 2014 году в составе единого архитектурного комплекса "Минск — город-герой". Фасад здания символизирует лучи салюта Победы, на каждом из которых размещены барельефы, повествующие о событиях Великой Отечественной войны. Музейный комплекс состоит из четырех помещений — по количеству военных лет. В нем действует десять экспозиционных залов и зал Победы, над куполом которого и развевается государственный флаг бывшего Советского Союза, который видно издалека.

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Музейный комплекс входит в число экскурсионных туров, многие туристы стремятся посетить это место, чтобы ознакомиться с событиями ВОВ, а также с тем вкладом, который внес белорусский народ в победу над фашизмом.