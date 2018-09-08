Пока все спали: страшные вирусы у границ Молдовы и смертельное землетрясение

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Число жертв лихорадки Западного Нила в Румынии растет: отправляясь в страну соседку, гражданам Молдовы надо быть начеку.

По данным министерства здравоохранения Румынии, со 2 мая по 6 сентября в стране зарегистрировано 166 случаев менингита/менингоэнцефалита, вызванных лихорадкой Западного Нила, и 17 из них — смертельных.

Как сообщили в министерстве, во всех 17 летальных исходах у пациентов были сопутствующие заболевания.

Больше всего жертв вируса зарегистрировано в Бухаресте (шесть смертельных исходов), в уезде Яссы — три, в уезде Олт — два и по одному в уездах Галац, Ковасна, Констанца, Дымбовица, Долж и Телеорман.

© Sputnik / Олег Ласточкин Лихорадка Западного Нила – у границ Молдовы: уже есть жертва

В уездах, где выявлены заразившиеся лихорадкой Западного Нила, для предотвращения рисков распространения вируса приняты повышенные меры безопасности. Больные этим недугом изолируются на 120 дней.

В Минздраве Румынии ранее отмечали, что регистрируемый рост заболеваемости обусловлен слишком дождливой погодой, что осложнило процесс уничтожения комаров.

К слову, к концу прошлой недели румынские власти отрапортовали о 12 скончавшихся от лихорадки Западного Нила.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, которое может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Могут появляться высыпания на коже, признаки расстройства кишечника.

© Fotolia / VILevi Опасный вирус в Молдове: представлены новые данные о заразившихся

Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется и в нетропических странах. Вирусу, в первую очередь, подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.

Из-за землетрясения на Хоккайдо погиб 21 человек

Число погибших в результате сильного землетрясения на самом северном японском острове Хоккайдо возросло до 21 человека, 13 числятся пропавшими без вести, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"Число погибших составляет 21 человек, шесть человек находятся в критическом состоянии, числятся пропавшими без вести 13 человек. На ликвидации последствий работают 40 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, задействовано 75 вертолетов", — сказал генеральный секретарь.

В ночь на четверг на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в районе Ибура, очаг залегал на глубине 37 километров.

В районе поселка Ацума, где сила толчков составила семь баллов — максимальный показатель по японской шкале, во время землетрясения произошли множественные оползни.

На острове была почти остановлена подача электроэнергии, без света остались три миллиона домохозяйств. К утру пятницы удалось наладить электроснабжение 964 тысяч домов. Полное восстановление подачи электричества займет около недели.

Из-за повреждений был закрыт новый аэропорт Титосэ, отменены рейсы на ближайшие дни.