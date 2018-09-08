12:35 08 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD16.73
  • RUB0.24
  • RON4.19
  • UAH0.59
Поиск
Периодические издания

"Тихая смерть": почему в США испугались нового российского миномета

© Fotolia / fragolerosse
В мире
Получить короткую ссылку
23730

Американские СМИ с боязнью оценили новый российский миномет.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Российский миномет 2Б25 "Галл", который уже принимают на вооружение в спецназе, способен бесшумно поражать силы противника, и даже если их не удастся уничтожить, это оружие посеет хаос в их рядах, отмечает издание Drive.

"С наступлением темноты личный состав начинает вести патруль вокруг базы передового развертывания и вдруг слышит приглушенные хлопки вдалеке. Вскоре их осыпают небольшие снаряды, и совсем не понятно, откуда они летят. Их только что обстреляли из 88-миллиметрового "бесшумного" миномета 2Б25", — пишет автор статьи.

Учебно-боевой пуск ракетного комплекса Кинжал
© Photo : Минобороны РФ
Учебно-боевой пуск ракетного комплекса "Кинжал"

Бесшумность миномета обеспечивается специальным поршнем, который при выстреле запирает газы в хвостовике. Также при использовании этого оружия не создается ударной волны или дымы. Однако, отмечает издание, у технологии есть и недостатки — ограниченный радиус применения. Согласно техническим характеристикам, 2Б25 поражает цели на дальности до 1200 метров.

"Убийца авианосцев" — в России показали на видео умный бомбардировщик>>>

Издание добавляет, что скорострельность миномета составляет 15 выстрелов в минуту, однако при необходимости некоторое время оружие сможет выстреливать до 30 раз каждые 60 секунд. Автор указывает, что под таким сильным обстрелом войска противника, скорее всего, будут лишь гадать, откуда прилетают мины, и о контратаке в таком случае не может быть и речи.

В заключение Drive отмечает, что даже если обстрел не приведет к значительным повреждениям, он все равно подорвет моральный дух и посеет страх в рядах противника.

По теме

"Кинжалы" пролетели над Москвой со скоростью 200 километров в час
Как Россия одним залпом убрала с морских просторов флот США
Тихоокеанский флот РФ продемонстрировал свою мощь на учениях в Японском море
Теги:
страх, СМИ США, миномет, вооружения, оружие, Россия, США, Оборона
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Высоковольтные провода вдоль железной дороги
    "Из Африки свет тут, что ли?"

    Патриотку Латвии, твердо решившую вернуться из Великобритании, шокировал огромный счет за электричество на родине.

  • Авиационный полигон в Казлу Руде Мариямпольского района
    Первый готов

    В Литве ввели в эксплуатацию первый авиационный полигон рядом с границей России. Учения здесь состоятся уже в октябре.

  • В Таллинне зажгли огни Рождественской елки
    Готовь сани летом

    До Нового года и Рождества еще несколько месяцев, но Таллинн уже начал искать самую красивую ель, которую установят на Ратушной площади.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

  • Плов
    Плов всегда рядом

    Британские журналисты включили узбекский плов в список из десяти лучших уличных блюд мира.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Тренировка сборной Беларуси по футболу
Лига наций: белорусы готовятся к играм с Сан-Марино и Молдовой
ХК «Локомотив»: 7 лет с момента крушения ЯК-42
Их запомнили навсегда: семь лет назад упал ЯК-42 с хоккеистами "Локомотива"
Лига наций 2018/19: расписание матчей группового этапа
Лига наций 2018: интерактивное расписание всех матчей группового этапа

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться