"Тихая смерть": почему в США испугались нового российского миномета

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Российский миномет 2Б25 "Галл", который уже принимают на вооружение в спецназе, способен бесшумно поражать силы противника, и даже если их не удастся уничтожить, это оружие посеет хаос в их рядах, отмечает издание Drive.

"С наступлением темноты личный состав начинает вести патруль вокруг базы передового развертывания и вдруг слышит приглушенные хлопки вдалеке. Вскоре их осыпают небольшие снаряды, и совсем не понятно, откуда они летят. Их только что обстреляли из 88-миллиметрового "бесшумного" миномета 2Б25", — пишет автор статьи.

© Photo : Минобороны РФ Учебно-боевой пуск ракетного комплекса "Кинжал"

Бесшумность миномета обеспечивается специальным поршнем, который при выстреле запирает газы в хвостовике. Также при использовании этого оружия не создается ударной волны или дымы. Однако, отмечает издание, у технологии есть и недостатки — ограниченный радиус применения. Согласно техническим характеристикам, 2Б25 поражает цели на дальности до 1200 метров.

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Издание добавляет, что скорострельность миномета составляет 15 выстрелов в минуту, однако при необходимости некоторое время оружие сможет выстреливать до 30 раз каждые 60 секунд. Автор указывает, что под таким сильным обстрелом войска противника, скорее всего, будут лишь гадать, откуда прилетают мины, и о контратаке в таком случае не может быть и речи.

В заключение Drive отмечает, что даже если обстрел не приведет к значительным повреждениям, он все равно подорвет моральный дух и посеет страх в рядах противника.