Столкновения в Греции: полиция применила слезоточивый газ

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Столкновения демонстрантов с полицией происходят в субботу в Салониках в преддверии ежегодного политического выступления премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, полиция применила слезоточивый газ, сообщило РИА Новости.

Столкновения возле мэрии Салоников показывает в прямом эфире телеканал ERT-3.

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Слезоточивый газ применен и возле памятника Александру Великому, где проходит митинг "Македония — это Греция". Люди закрывают платками и одеждой лица, чтобы защититься от газа. В Салониках в субботу проходит сразу несколько антиправительственных митингов.