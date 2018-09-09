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Доллары США, архивное фото.

Пока все спали: смертельная колбаса, нападение боевиков, торговля без доллара

© Sputnik / Максим Богодвид
В мире
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КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Офицеры Национального следственного инспектората, которые совместно с сотрудниками Агентства продовольственной безопасности (ANSA) проводили плановую инспекцию, потеряли дар речи, когда увидели цех по производству колбасы, расположенный в Крикова.

У ворот фабрики они задержали микроавтобус, набитый колбасной продукцией без всяких документов о происхождении.

По данным полиции, предприятием управляет 58-летний мужчина. В результате контроля было обнаружено, что сырье было закуплено без документов о происхождении, с нарушением всех возможных норм — таким образом хозяин цеха уходил от налогов.

"Большая часть готового продукта продавалась без бумаг по всей стране", — сообщает полиция.

Магазин, продукты
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Инспекция показала, что большинство колбас и сосисочно-сарделечной продукции, хранящейся на складе, судя по имеющимся документам, никогда не существовали. Откуда взялось мясо и как оно обрабатывалось, неизвестно.

Кроме того, был обнаружен возвращенный груз с истекшим сроком годности, который также хранился на складе.

В Таиланде при нападении боевиков погибли два человека

Два добровольца сил местной самообороны погибли, еще двое ранены в субботу в результате нападения исламских боевиков на районный центр образования в провинции Наративат на юге Таиланда, сообщает в воскресенье Третий национальный телеканал.

В субботу боевики обстреляли пост охраны центра и соседний с центром дом, принадлежащий одному из добровольцев. Владелец дома погиб на месте, еще один доброволец, находившийся на посту охраны, был тяжело ранен и позже скончался в больнице, два его товарища, находившиеся на посту охраны вместе с ним, получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу.

Боевики также обстреляли легковой автомобиль, припаркованный у центра, и подожгли пикап, стоявший у дома погибшего добровольца, сообщает телеканал.

Боевик в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / RAMI AL-SAYED
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В воскресенье около пяти утра (01.00 — по кишиневскому времени) в соседней провинции Сонгкла произошел взрыв самодельного взрывного устройства у мастерской по ремонту мотоциклов. При взрыве никто не пострадал. После того, как на место взрыва прибыли полицейские, сработала вторая, более мощная самодельная бомба. При втором взрыве, по счастливой случайности, также никто не пострадал, говорится в сообщении.

Полиция предполагает, что оба нападения были совершены боевиками исламских сепаратистских организаций, действующих на юге Таиланда, сообщает телеканал.

Иран обсудил с Россией и Турцией торговлю без доллара

Глава иранского Центробанка Абдолнасер Хеммати (Abdolnaser Hemmati) сообщил, что обсудил на встрече с представителями России и Турции вопрос торговли с использованием местных валют вместо доллара, пишет газета Tehran Times.

"Мы решили провести последующую работу в связи с соглашениями на встречи с главой российского ЦБ в Москве", — цитирует агентство ILNA слова главы Центробанка Ирана.

В пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами встречи стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике.

Евро и доллары
© Sputnik / Anton Denisow
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Ранее Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара в международной торговле, перейдя на расчеты в национальных валютах. Турецкий лидер отметил, что привязанная к доллару система превратилась в самую большую проблему, торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии во многих сферах. Цель манипуляций с курсами валют — заставить усомниться в сильной и здоровой турецкой экономике, подчеркнул Эрдоган.

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Теги:
колбаса, ночь, боевики, события, нападение, доллар, Молдова, Кишинев, Общество
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