Москалькова не получала от Денисовой предложения посетить Вышинского

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что не получала официального предложения от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой посетить руководителя портала РИА Новости Кирилла Вышинского в обмен на визит к осуждённому в РФ украинцу Владимиру Балуху.

"Людмила Денисова предпочитает общаться со мной с помощью СМИ, поэтому возникает сомнение, действительно ли она такое предложение выдвинула или кто-либо другой, — заявила Москалькова журналистам, передает РИА Новости. — Официально я не получала такого обращения, но неоднократно ей давались разъяснения, что, согласно нашему российскому законодательству, право на посещение лиц, находящихся под стражей, принадлежит федеральной службе исполнения наказаний. Я не могу лично ей предоставить возможность посещать кого-либо из осужденных. Но каждый раз, когда она ко мне обращается, я обращаюсь с этой просьбой к компетентным органам и получаю от них ответ".

Уполномоченный добавила, что по украинскому законодательству Денисова имеет право, не обращаясь к компетентным органам, самостоятельно решить вопрос о посещении омбудсменом лиц, находящихся под стражей.

"Мне постоянно ставятся условия, которые заведомо сложновыполнимы. Если Людмила Денисова действительно переживает за судьбу человека, дистанцируясь от политических обстоятельств… ей ничего не мешает, чтобы без всяких условий дать мне возможность посетить Вышинского", — заключила Москалькова.

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Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.