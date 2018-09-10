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Сирийские военные в Восточной Гуте, архивное фото.

Нидерланды полностью остановили финансирование "Белых касок"

© Sputnik / Mikhail Alaeddin
В мире
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Голландское правительство решило полностью прекратить предоставление помощи оппозиционным группам в Сирии.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Правительство Нидерландов сообщило о полном прекращении помощи оппозиционным группам и другим организациям в Сирии в связи с неэффективностью программы, сообщается в письме главы МИД страны Стефа Блока и министра по делам внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Кааг к палате представителей парламента.

"Возможность в краткий срок менять ситуацию (в Сирии) крайне мала", — говорится в тексте письма, размещенного на сайте правительства. Министры заявили, что программа "не принесла ожидаемых результатов", в то время как войска президента Сирии Башара Асада, по их мнению, "скоро одержат победу".

Нидерланды с мая 2015 года потратили на помощь организациям в Сирии около 70 миллионов евро. Поддержку получали 22 группы, в том числе "вооруженные умеренно-оппозиционные группы" в Сирии, организации "по созданию гражданской полиции" в Сирии The Free Syrian Police (Свободная сирийская полиция) и "Белые каски". При этом королевство не предоставляло группам оружие, помощь была направлена на покупку продуктов питания, автомобилей и оборудования.

Сирия. Архивное фото.
© Sputnik / Khaled Alkhateb
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Программу помощи критиковали некоторые политики, в частности член правого фланга нидерландской партии "Христианско-демократический призыв" Питер Омтзихт. Политик заявлял, что есть данные о том, что предоставляемая помощь попадает в руки джихадистов в Сирии.

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Как сообщается, поддержка оппозиции прекращается немедленно, в то время как организация "Белые каски" продолжит получать помощь до декабря 2018 года.

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

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Теги:
прекращение, группировки, финансирование, Амстердам, Голландия, Нидерланды, Политика
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