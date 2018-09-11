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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Защита Вышинского подала апелляцию на продление его ареста - адвокат

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (60)
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Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Защита арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала апелляцию на продление его ареста, заявил адвокат Андрей Доманский. Об этом сообщило РИА Новости.

"Да, подали", — ответил Доманский на соответствующий вопрос РИА Новости. Апелляция подана в Апелляционный суд Херсонской области.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство.

В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину посредством международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

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Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней. У защиты было пять дней на подачу апелляции. Кроме того, защита добивается полного медицинского освидетельствования журналиста, жалующегося на ухудшение здоровья.

Накануне Вышинский стал лауреатом российской премии "Камертон" имени Анны Политковской, которую ежегодно вручает Союз журналистов России (СЖР) в Международный день солидарности журналистов.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (60)

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Теги:
рассморение, заседание суда, апелляция, дело, суд, РИА Новости Украина, Кирилл Вышинский, Херсон, Украина, Преступление, закон и правосудие


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