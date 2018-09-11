Имя Трампа забетонировали: что случилось в Голливуде

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Звезда Трампа на "Аллее славы" неоднократно подвергалась нападению вандалов, в частности, ее изрисовывали различными символами. Более того, вандалы несколько раз портили звезду ударными инструментами. Последнее нападение было совершено в июле этого года, когда мужчина разбил звезду киркой, которую он пронес в чехле для гитары, отмечает РИА Новости.

"Любая звезда, которая была разрушена или подверглась вандализму, независимо от того, кому она принадлежала, будет заменена некоммерческой группой Hollywood Historic Trust. Голливудская аллея славы — это историческая достопримечательность, которая отмечает профессиональный вклад избранных номинантов.

Однажды установленные звезды считаются частью "Аллеи славы". Если люди злятся на одного из наших лауреатов, мы надеемся, что эти люди смогут вымещать свой гнев в более позитивном ключе, чем разрушать достопримечательность штата Калифорния", — говорится в заявлении гендиректора торговой палаты Лерона Габлера, опубликованном на сайте организации.

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В августе власти города Западный Голливуд призвали убрать звезду президента США Дональда Трампа с голливудской "Аллеи славы". Мэр входящего в агломерацию Лос-Анджелеса города Джон Дюран сообщил, что решение было принято единогласно. Члены совета Западного Голливуда предложили резолюцию в связи с "вызывающим беспокойство обращением президента Трампа с женщинами и другими действиями, которые не соответствуют общим ценностям города, региона, штата и страны".

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Ранее активисты публиковали петицию с требованием убрать звезду Трампа, но власти Лос-Анджелеса отказались это сделать. Торговая палата Голливуда также заявляла, что никогда не будет убирать звезды с аллеи из-за отрицательной реакции отдельных представителей публики.

В настоящий момент на "Аллее славы", которая находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн, более 2,5 тысячи именных звезд актеров, музыкантов, продюсеров, директоров и многих других людей, которые внесли вклад в индустрию развлечения и искусства. "Аллея славы" является одной из ярких туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.