Шойгу: совместные учения России и Китая будут регулярными

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Китая Вэй Фэнхэ проверили работу российского и китайского пунктов управления войсками на полигоне Цугол.
В России начались крупнейшие военные учения>>>
После осмотра Фэнхэ подчеркнул важность военного российско-китайского сотрудничества как на оперативном, так и на стратегических уровнях. По его словам, военно-политическое руководство КНР будет уделять этому внимание.
"Мы договорились, что такие учения будем теперь регулярно проводить", — отметил Шойгу.
Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. В маневрах, помимо китайских, примут участие подразделения из Монголии.
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