Мультяшный персонаж ожил: Валли действительно существует

На кадрах видно, как "Валли" реагирует на речь окружающих его людей. Он может даже петь. В общем, смотрите сами.
В сети появился ролик с роботом, который как две капли воды похож на мультипликационного персонажа Валли - смотрите, что умеет делать оживший мультгерой.
На кадрах видно, как "Валли" реагирует на речь окружающих его людей. Он может даже петь. В общем, смотрите сами.
Но как это отразится на заработках простых жителей – вопрос открытый: ведь зачастую оптимистичная статистика напоминает "среднюю температуру по больнице".
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Российские военные уничтожили "боевиков" на полигоне "Цабал" в Абхазии – при выполнении задачи использовался опыт боевых действий в Сирии.
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Латышские элиты злоупотребляют демократическими нормами, чтобы создать Латвию без русских, заявил активист на заседании ОБСЕ.
В Литве таможенники задержали россиянина, перевозившего контрабандные сигареты на сумму более двух миллионов евро.
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