Видео, которое заставит рыдать - реакция кота на запись с погибшим хозяином

Запись под названием "Кот посмотрел видео с погибшим хозяином" быстро разлетается по сети.
Какое-то время животное внимательно смотрит на экран телефона, а затем сворачивается в клубок и ложится на гаджет, будто вместо телефона на самом деле видит там хозяина. При этом коту очень грустно.
Насколько правдива эта история, судить вам. Но сообщений о том, что животные сильно привязываются к хозяевам, очень много. И самая известная история — о Хатико.
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