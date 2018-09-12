Видео, которое заставит рыдать - реакция кота на запись с погибшим хозяином

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как кот смотрит на смартфоне видеозапись с погибшим хозяином, но то, что животное сделает после, многих заставит плакать.

Запись под названием "Кот посмотрел видео с погибшим хозяином" быстро разлетается по сети.

Какое-то время животное внимательно смотрит на экран телефона, а затем сворачивается в клубок и ложится на гаджет, будто вместо телефона на самом деле видит там хозяина. При этом коту очень грустно.

Насколько правдива эта история, судить вам. Но сообщений о том, что животные сильно привязываются к хозяевам, очень много. И самая известная история — о Хатико.