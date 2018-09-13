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Педро Санчес, архивное фото.

Премьера Испании обвинили в плагиате диссертации

© REUTERS / Sergio Perez
В мире
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Премьер Испании Педро Санчес опроверг обвинения в том, что скопировал часть своей докторской диссертации.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. В четверг испанская газета ABC опубликовала материал, в котором утверждает, что диссертация, которую нынешний премьер защитил в 2012 году в Университете Камило Хосе Села содержит плагиат – некоторые части диссертации скопированы без указания источников. Об этом сообщило РИА Новости.

Редакция испанского издания располагает копией диссертации, которую, как утверждает издание, "Санчес пытался скрывать на протяжении последних лет и которую можно прочитать только на бумаге в библиотеке этого мадридского университета".

Журналисты проанализировали работу, посвященную инновациям в экономической дипломатии Испании, и установили десятки скопированных из других источников частей без указания первоисточников. Издание утверждает, что в диссертации Санчес приводит выдержки из собственных работ, опубликованных ранее совместно с другим профессором, также без указания источников. Работа Санчеса при защите получила наивысший балл.

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Премьер обвинения в свой адрес отрицает, требует опровержения и готов обратиться в суд. "Информация, появившаяся в одном из средств массовой информации о плагиате моей докторской диссертации абсолютно фальшивые. Я предприму законные меры по защите чести и достоинства, если не будет исправлено опубликованное", — написал Санчес в Twitter.

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В последние месяцы в Испании разгорелось большое количество скандалов, связанных с получением различных ученых степеней политиками. На этой неделе подала в отставку министр здравоохранения Кармен Монтон, которую СМИ обвинили в нарушениях при обучении в магистратуре университета короля Хуана Карлоса. Одно из Испанских изданий сообщило, что министр получила магистерскую степень, не посещая занятий, а, по информации телеканала La Sexta, большая часть итоговой работы была плагиатом.В апреле из-за аналогичного скандала подала в отставку председатель правительства сообщества Мадрид Кристина Сифуэнтес. Дело об учебе лидера оппозиционной Народной партии Испании Пабло Касадо передано на рассмотрение Верховного суда.

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Теги:
правительство Испании, диссертация, плагиат, подозрения, обвинения, премьер-министр, Педро Санчес, Мадрид, Испания, Примечательные факты


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