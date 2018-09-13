Петров и Боширов признались, что бывали в Европе

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, рассказали о своей поездке в Европу.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов признали, что бывали в Европе с деловыми целями и как туристы. Об этом они рассказали в интервью главному редактору RT и Sputnik Маргарите Симоньян.

На вопрос, ездили ли они в Европу в последние годы, Петров ответил утвердительно.

"Конечно. В основном именно по бизнесу. Пару раз в Швейцарию в этому году залетели", — сказал он.

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Собеседник уточнил, что в Швейцарию они летали "на отдых, но и по бизнесу там тоже были". "Мы и так, и так летали — и по бизнесу, и отдыхать. Летаем по бизнесу — изучаем рынок, смотрим новинки, если есть", — пояснил Петров.

​Напомним, четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

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Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.