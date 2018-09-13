00:52 14 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD16.79
  • RUB0.25
  • RON4.21
  • UAH0.60
Поиск
Мужчина в депрессии, фото из архива.

Стало известно, жители каких стран постоянно испытывают негативные эмоции

CC BY-SA 2.0 / HAMZA BUTT / Depression
В мире
Получить короткую ссылку
19 0 0

В 2017 году жители Центральноафриканской Республики, Ирака и Южного Судана сталкивались с негативными эмоциями чаще других, показало исследование компании Gallup.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Социологи выясняли у людей из 146 стран, испытывали ли они негативные чувства накануне опроса. О результатах исследования сообщило РИА Новости.

Тридцать восемь процентов опрошенных заявили, что испытывали беспокойство, 37% — стресс, а 31% — физическую боль. Как минимум один из пяти респондентов чувствовал грусть (23%) или гнев (20%).

Десять самых стрессовых профессий
Стресс, да и только: топ самых нервных профессий

Наиболее высокий индекс негативных эмоций (61) был выявлен у жителей Центральноафриканской республики. Семьдесят шесть процентов жителей этой страны испытывали физическую боль и почти столько же (74%) — сильное беспокойство. Оба показателя являются самыми высокими среди всех стран за последнее десятилетие.

Второе место в рейтинге занимает Ирак, который был "лидером" четыре года подряд. За ним следуют Южный Судан, Чад, Сьерра-Леоне, Египет, Иран, Нигер, палестинские территории, Либерия, Мадагаскар и Уганда.

Ученые рассказали, что нужно есть, чтобы снизить влияние стресса>>>

Россия входит в число стран с наименьшим индексом негативных эмоций (20) наряду с Тайванем, Киргизией, Казахстаном, Эстонией, Узбекистаном, Азербайджаном, Польшей, Монголией, Швецией, Новой Зеландией, Нидерландами, Маврикием и Болгарией.

В целом в 2017 году в мире стало больше, чем когда-либо, стресса, беспокойства и боли, показало исследование.

По теме

Психолог: Дети, учащиеся на неродном языке, испытывают большой стресс
Как выйти из отпуска, не впав в депрессию и не получив стресс
Психолог: по этой причине красивые и успешные женщины одиноки
Теги:
стресс, депрессия, эмоции, ученые, предупреждение, исследование, Общество


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Арест, фото из архива
    Торговцы смертью

    Азербайджанской полиции удалось обезвредить международную группировку наркоторговцев, все члены банды задержаны.

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян
    Йога и чтение

    Бывший президент Армении Роберт Кочарян рассказал о днях, проведенных за решеткой, и пообещал до конца года опубликовать книгу.

  • Стопки монет, архивное фото
    По уши в долгах

    Сенаторы обеспокоены ростом госдолга Казахстана: они считают, что долговая проблема может стать одной из основных в стране.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Президент РФ Владимир Путин на полевом смотре войск на забайкальском полигоне Цугол после окончания основного этапа военных маневров вооруженных сил Восток-2018
"Восток-2018": президент России посетил масштабные военные учения
Открыта вторая взлетно-посадочная полоса в Кишиневском аэропорту
Открыта вторая взлетно-посадочная полоса в Кишиневском аэропорту
Сколько студентов в Молдове
Молдова столкнулась с критической нехваткой студентов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться