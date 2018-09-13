Стало известно, жители каких стран постоянно испытывают негативные эмоции

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Социологи выясняли у людей из 146 стран, испытывали ли они негативные чувства накануне опроса. О результатах исследования сообщило РИА Новости.
Тридцать восемь процентов опрошенных заявили, что испытывали беспокойство, 37% — стресс, а 31% — физическую боль. Как минимум один из пяти респондентов чувствовал грусть (23%) или гнев (20%).
Наиболее высокий индекс негативных эмоций (61) был выявлен у жителей Центральноафриканской республики. Семьдесят шесть процентов жителей этой страны испытывали физическую боль и почти столько же (74%) — сильное беспокойство. Оба показателя являются самыми высокими среди всех стран за последнее десятилетие.
Второе место в рейтинге занимает Ирак, который был "лидером" четыре года подряд. За ним следуют Южный Судан, Чад, Сьерра-Леоне, Египет, Иран, Нигер, палестинские территории, Либерия, Мадагаскар и Уганда.
Ученые рассказали, что нужно есть, чтобы снизить влияние стресса>>>
Россия входит в число стран с наименьшим индексом негативных эмоций (20) наряду с Тайванем, Киргизией, Казахстаном, Эстонией, Узбекистаном, Азербайджаном, Польшей, Монголией, Швецией, Новой Зеландией, Нидерландами, Маврикием и Болгарией.
В целом в 2017 году в мире стало больше, чем когда-либо, стресса, беспокойства и боли, показало исследование.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.