Угарное видео: "у каждого есть такой друг"

"У каждого есть такой друг", — так подписано видео, набирающее популярность в сети.
Правда, в данном случае речь даже не о людях, а о птицах. Однако смена персонажей вовсе не означает, что в поведении "друга" что-то изменилось.
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На этот раз в объектив чьей-то камеры попали сороки, одна из которых ведет себя довольно странно. Сначала она хватается за скатерть, а затем начинает висеть вниз головой. В это время другая птица всячески старается убедить ту слезть. Чем же заканчивается история, смотрите сами.
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