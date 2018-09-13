Угарное видео: "у каждого есть такой друг"

Странное поведение, вызывающее сначала недоумение, а затем смех, характерно хотя бы для одного представителя ближнего окружения - смотрите видео.

"У каждого есть такой друг", — так подписано видео, набирающее популярность в сети.

Правда, в данном случае речь даже не о людях, а о птицах. Однако смена персонажей вовсе не означает, что в поведении "друга" что-то изменилось.

Как чешутся животные: забавные кадры>>>

На этот раз в объектив чьей-то камеры попали сороки, одна из которых ведет себя довольно странно. Сначала она хватается за скатерть, а затем начинает висеть вниз головой. В это время другая птица всячески старается убедить ту слезть. Чем же заканчивается история, смотрите сами.