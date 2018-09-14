На Google-картах нашли "расчлененных" влюбленных, застывших в странном поцелуе

Ноги отдельно, руки врозь: примерно так можно описать странную фотографию, на которой молодая пара целуется на пляже.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. На странной фотографии видно, что снимок технически-деформирован. Пользователям интернета понятно, что мужчина и женщина сидели на песке, на полотенцах рядом друг с другом. Однако в то мгновение, когда камеры Google засняли их, они целовались. Но экспозиция на панорамном фото сложилась неверно. Таким образом, изображение получилось нереалистичным.

При приближении фото видно, что тела влюбленных буквально "расчленили": верхняя часть тела мужчины находится рядом с женщиной, однако его ноги стоят в метре от него на песке. При этом одна нога его возлюбленной вообще пропала с картинки.

© Photo: сервис Google Street View Карты Google "расчленили" целующихся влюбленных

Похожий сбой в Google Maps обнаружили в июле. Пользователи сервиса увидели изображение женщины с тремя ногами. Они тут же прозвали ее "мутантом".