Умер актер из сериала "Секретные материалы": Малдера убил диабет

Кроме сериалов, зрителям этот актер запомнился ролями в спектаклях по пьесам Шекспира.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Канадо-американский актер Питер Донат, исполнивший роль отца агента Фокса Малдера в телесериале "Секретные материалы", умер на 91-м году жизни в собственном доме в Калифорнии, сообщают американские СМИ. Причина смерти — осложнения сахарного диабета.

© AFP 2018 / PATRICK KOVARIK Во Франции умер известный комедийный актер

Донат исполнял роль отца агента Малдера в шести эпизодах сериала. Он был также известен по ролям в таких фильмах, как "Она написала убийство", "Миссия невыполнима", "Крестный отец". Кроме этого он играл в театральных постановках. Зрителям он запомнился ролями в спектаклях по пьесам Шекспира. Он сыграл Короля Лира, императора Адриана VII, Просперо и Шейлока.

Донат родился в Новой Шотландии 20 января 1928 года. Первой его творческой работой была роль принца Леопольда в фильме "Первый джентельмен" британского режиссера Нормана Джинсбери. У актера остались жена и трое сыновей.

"Секретные материалы" — это научно-фантастический сериал совместного канадско-американского производства, который выходил на экранах с середины 1990-х до 2002 года. Он приобрел статус культового, а его персонажи, - Фокс Малдер и Дана Скалли, — стали известны и любимы во всем мире. В 2015 году, спустя тринадцать лет после закрытия, телеканал Fox объявил о возвращении "Секретных материалов" с новыми сезонами.