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Люди возле входа в зоопарк, архивное фото.

В зоопарке Денвера родилось странное животное или руконожка - фото

© Sputnik / Iliya Pitalev
В мире
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Тема:
Утро с нами! (158)
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О том, к какому биологическому виду принадлежит зверек, ученые спорили долгие годы.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Родившаяся в зоопарке Денвера мадагаскарская руконожка или, как их еще называют, "ай-ай" является одним из немногих представителей этого редкого вида, живущих в неволе, пишет одно из научных изданий.

Детеныш руконожки настолько страшный, что выглядит даже очень мило.

Новорожденная получила свою кличку в честь персонажа книг о Гарри Поттере Нимфадоры Тонкс. Мать руконожки зовут Беллатрикс — как Беллатрикс Лестрандж из этих же романов.

Этот вид руконожек на Мадагаскаре открыл в 1780 году исследователь Пьер Соннера. О том, кто такие "ай-ай", велись долгие споры — животных сначала отнесли к грызунам, но потом ученые пришли к заключению, что это лемуры.

Международный союз охраны природы (МСОП) классифицирует мадагаскарских руконожек как находящихся под угрозой исчезновения. По данным экспертов, более половины дикой популяции этих лемуров исчезли за последние три десятилетия.

Тема:
Утро с нами! (158)

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Теги:
рождение, зоопарк, зверь, руконожка, Денвер, Примечательные факты
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