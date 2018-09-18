В зоопарке Денвера родилось странное животное или руконожка - фото

О том, к какому биологическому виду принадлежит зверек, ученые спорили долгие годы.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Родившаяся в зоопарке Денвера мадагаскарская руконожка или, как их еще называют, "ай-ай" является одним из немногих представителей этого редкого вида, живущих в неволе, пишет одно из научных изданий.

Детеныш руконожки настолько страшный, что выглядит даже очень мило.

Новорожденная получила свою кличку в честь персонажа книг о Гарри Поттере Нимфадоры Тонкс. Мать руконожки зовут Беллатрикс — как Беллатрикс Лестрандж из этих же романов.

Этот вид руконожек на Мадагаскаре открыл в 1780 году исследователь Пьер Соннера. О том, кто такие "ай-ай", велись долгие споры — животных сначала отнесли к грызунам, но потом ученые пришли к заключению, что это лемуры.

Международный союз охраны природы (МСОП) классифицирует мадагаскарских руконожек как находящихся под угрозой исчезновения. По данным экспертов, более половины дикой популяции этих лемуров исчезли за последние три десятилетия.