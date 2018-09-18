Пока вы спали: исчезновение самолета, переговоры с Ким чен Ыном и новые пошлины США

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Над Средиземным морем пропал российский самолёт с 14 военными на борту, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, самолёт пропал во время атаки четырёх израильских самолётов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Также сообщается, что российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали вечером 17 сентября пуски ракет с французского фрегата в Средиземном море.

​Источник в органах безопасности сообщил РИА Новости, что системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку в городе Латакия. Сирийский военный источник уточнил, что атака была осуществлена с моря, несколько ракет сбиты до подлета к цели.

Юг и Север договариваются

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл во вторник в КНДР на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Как сообщает РИА Новости, за три дня пребывания в Пхеньяне стороны проведут переговоры и обсудят вопросы дальнейшего улучшения отношений, денуклеаризации и развития диалога северных корейцев с США, а также ослабление военной напряженности на Корейском полуострове.

Тайное стало явным

В понедельник Минобороны России рассекретило важную информацию, касающуюся сбитого летом 2014-го в небе над Украиной малазийского "Боинга".

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Как выяснилось, номер ракеты, сбившей самолет, удалось установить по найденным на месте катастрофы обломкам. Документация на него еще хранится на заводе-производителя. После ракета была отправлена в воинскую часть на Украине. С тех пор там боеприпас и оставался.

Как же без пошлин?

Президент США Дональд Трамп поручил американскому торговому представительству приступить к введению новых торговых пошлин на товары из Китая на сумму 200 млрд долларов, отмечается в сообщнии, которое размещенно на сайте Белого дома.

Пошлины вступят в силу через неделю на уровне 10% до конца года, а с 1 января 2019 года вырастут до 25%.