Пока вы спали: исчезновение самолета, переговоры с Ким чен Ыном и новые пошлины США

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Над Средиземным морем пропал российский самолёт с 14 военными на борту, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, самолёт пропал во время атаки четырёх израильских самолётов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.
Также сообщается, что российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали вечером 17 сентября пуски ракет с французского фрегата в Средиземном море.
Источник в органах безопасности сообщил РИА Новости, что системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку в городе Латакия. Сирийский военный источник уточнил, что атака была осуществлена с моря, несколько ракет сбиты до подлета к цели.
Юг и Север договариваются
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл во вторник в КНДР на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Как сообщает РИА Новости, за три дня пребывания в Пхеньяне стороны проведут переговоры и обсудят вопросы дальнейшего улучшения отношений, денуклеаризации и развития диалога северных корейцев с США, а также ослабление военной напряженности на Корейском полуострове.
Тайное стало явным
В понедельник Минобороны России рассекретило важную информацию, касающуюся сбитого летом 2014-го в небе над Украиной малазийского "Боинга".
Как выяснилось, номер ракеты, сбившей самолет, удалось установить по найденным на месте катастрофы обломкам. Документация на него еще хранится на заводе-производителя. После ракета была отправлена в воинскую часть на Украине. С тех пор там боеприпас и оставался.
Как же без пошлин?
Президент США Дональд Трамп поручил американскому торговому представительству приступить к введению новых торговых пошлин на товары из Китая на сумму 200 млрд долларов, отмечается в сообщнии, которое размещенно на сайте Белого дома.
Пошлины вступят в силу через неделю на уровне 10% до конца года, а с 1 января 2019 года вырастут до 25%.