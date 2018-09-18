Путин прокомментировал инцидент со сбитым в Сирии Ил-20

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин принес соболезнования в связи с гибелью членов экипажа сбитого в Сирии Ил-20. Об этом российский лидер заявил на итоговой пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пишет РИА Новости.

"Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я в этой связи, конечно, приношу соболезнования близким погибших", — сказал Путин.

© AFP 2018 / Jack Guez Ответ Минобороны России по сбитому в Сирии Ил-20

Российский президент также подчеркнул, что необходимо серьезно разобраться в произошедшем. При этом, он отметил, что отношение к трагедии изложено в заявлении Минобороны, согласованном с ним.

"Безусловно, мы должны в этом еще серьезно разобраться, а наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении министерства обороны Российской Федерации, которое со мной было согласовано", — заявил Путин на пресс-конференции после российско-венгерских переговоров.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Армия обороны Израиля заявила, что будет делиться с правительством России всей соответствующей информацией для изучения инцидента со сбитым российским Ил-20 и подтверждения фактов в рамках расследования.

Как заявил Путин, Россия после инцидента с Ил-20 у берегов Сирии обеспечит дополнительную безопасность своих военных в САР.

"Что касается ответных действий, то они будут направлены, прежде всего, на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. И это будут такие шаги, которые заметят все", — подчеркнул Путин.