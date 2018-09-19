Существуют другие формы жизни: что и кого прячут космонавты на МКС

Оказалось, что некоторые растения и насекомые чувствуют себя в невесомости почти так же, как на Земле.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Ранее в своем микроблоге в Твиттере астронавт Скотт Келли написал о том, что "другие формы жизни в космосе существуют". Соответствующее сообщение в соцсети Келли разметил в январе 2016 года, когда на МКС распустились астры-циннии. Что интересно, за двадцать лет на околоземной орбите побывали представители практически всех царств природы — бактерии, растения, грибы и животные. В материале РИА Новости — о том, как чувствуют себя живые организмы в условиях невесомости.

Космический огород

В августе 2015-го во время прямой трансляции с МКС члены 44-го экипажа пробовали листья салата латука, выращенного прямо на станции.

"По вкусу больше похоже на рукколу", — поделился тогда впечатлениями Келли, под чьим бдительным оком растение созревало 33 дня.

Салат попал в космос, будучи семечком, и рос на специальной платформе системы Veggie, разработанной для эксперимента Veg-01 по изучению поведения высших растений на орбите.

Несколькими годами ранее российские космонавты высаживали на станции горох, пшеницу, ячмень, редис и салатные культуры в специальной оранжерее "Лада", созданной сотрудниками Института медико-биологических проблем РАН. Всего с 2002-го по 2011 год провели 17 космоботанических экспериментов.

Россияне впервые получили четыре последовательных поколения гороха. Это доказывало, что в условиях космического полета растения формируют жизнеспособные семена, а значит, в путешествиях на другие планеты (например, на Марс) члены экипажа смогут сами выращивать себе еду.

В открытом космосе

Как показал опыт космонавта Елены Серовой, растения способны жить на МКС и вне специальных оранжерей. В конце 2014 года россиянка сумела с помощью обыкновенной марли и солнечного света прорастить яблочные косточки. Это был первый побег яблони, появившийся в условиях микрогравитации. Правда, деревом он так и не стал.

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А вот семена риса и ячменя через 31 месяц пребывания в открытом космосе (они находились в специальных контейнерах "Биориск-МСН", прикрепленных к внешней обшивке МКС) вернулись на Землю, проросли и превратились в полноценные растения. Согласно данным следивших за космическими семенами исследователей Института биоресурсов Университета Окаяма (Япония), рис и ячмень развивались нормально и не имели статистически достоверных отклонений внешне и физиологически по сравнению с земными сородичами.

Похожие результаты получили ученые из Института микробиологии РАН, наблюдавшие за ростом и развитием редиса и горчицы красной, которые также появились из семян, побывавших в открытом космическом пространстве.

Выживут сильнейшие

Хорошо перенесли два с половиной года в открытом космосе бактерии — точнее, самые сильные и агрессивные из них. Выжившие штаммы стали более устойчивы к антимикробным препаратам. Шесть из восьми средств, которыми обрабатывали бактерии вида Bacillus subtilis уже на Земле, не сработали.

Выживают в космосе и комары. Проведя на обшивке МКС чуть больше года (с июня 2007-го по июль 2008-го), почти 80 процентов личинок комаров-звонцов (Polypedilum vanderplanki) после возвращения на Землю оказались жизнеспособны. Некоторые из комариных яиц были с повреждениями, возникшими из-за вибрации и перегрузок на этапах вывода и спуска оборудования с личинками. Однако это не помешало им полностью восстановить жизнедеятельность, вернувшись на родную планету.

Пауки-долгожители

Пауки побывали в космосе как минимум трижды (в 2008-м, 2011-м и 2012 году). Особых способностей к выживаемости в суровых условиях космоса они не проявили, зато довольно быстро адаптировались к микрогравитации.

Ученые заключили, что пребывание на МКС никак не меняет основные поведенческие стратегии членистоногих. Пауки-кругопряды (Nephila clavipes) продолжали плести паутину и на МКС, правда, более округлую, чем на Земле. А их дальние родственники — красноспинные пауки-скакуны (Phidippus johnsoni) — так же успешно охотились на плодовых мушек на орбите, как и в родной Северной Америке.

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Что стало с пауками-кругопрядами на Земле, история умалчивает, а вот паучиха-скакун по кличке Нефертити, прожившая на МКС сто дней, скончалась через пару месяцев после возвращения домой. Ее останки обнаружили в декабре 2012 года сотрудники Национального музея естественной истории США, где Нефертити доживала свои дни. Специалисты уверяют, что паучиха умерла по естественным причинам и космическое путешествие тут ни при чем. Ей было десять месяцев, а Phidippus johnsoni живут не больше года.

Космические рыбки

Рыбы впервые попали на МКС в 2012 году. Для них создали специальный космический аквариум с двумя видеокамерами и умной системой управления, которая не только полностью контролировала условия жизни и автоматически кормила его обитателей, но и выполняла команды с Земли.

Первыми в высокотехнологичном аквариуме поселились небольшие пресноводные рыбки медаки (Oryzias latipes), обитающие на рисовых полях. Это идеальный объект для исследований, потому что у медак короткий цикл воспроизводства и они успешно размножаются на орбите.

В невесомости рыбки плавали странными петлями, но с поведенческой точки зрения вполне адаптировались к полету. Когда ученые сравнили геномы мальков, родившихся на орбите, и мальков земных рыб, оказалось, что в условиях микрогравитации меняется экспрессия генов, связанных с ростом и растворением зрелых клеток костной ткани. В полете рыбки потеряли много этой ткани.

Исследователи предполагают, что подобным образом невесомость влияет и на людей, так как клеточные механизмы развития костей и хрящей у медаки и млекопитающих схожи. Известно, что на борту МКС космонавты, как правило, немного подрастают (на пару сантиметров) и теряют мышечную массу.