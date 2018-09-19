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Девушки смеются

Для милых дам: скоро появится отель только для женщин

CC BY 2.0 / Siena College / Laugh
В мире
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В необычном месте для "релакса" на Майорке представительницы прекрасного пола смогут отдохнуть от мужей, пообщаться в компании подруг, а также организовать незабываемый девичник.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. В 2019 году на Майорке появится четырехзвездочный отель, в котором смогут остановиться только женщины, сообщает РИА Новости

Старый город в Ницце
© Sputnik / Владимир Песня
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Гостиница на 39 номеров будет открыта в Манакоре. Такой формат отдыха отвечает "тенденциям рынка" и предполагает создание "оазиса расслабления и покоя для женщин, которые чувствуют себя более комфортно в окружении других женщин", отметили руководители проекта. Среди работников отеля также не будет мужчин.

В женском отеле ждут матерей с дочерьми, дружеские компании, женские ассоциации и девичники.

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Во многих странах наблюдается тенденция к созданию пространств и услуг, рассчитанных только на женскую аудиторию: тренажерные залы, коворкинги или транспортные средства, говорят авторы проекта. В некоторых отелях выделяют отдельные этажи или номера для женщин.

 

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Теги:
отель, туризм, женщины, Майорка, Туризм
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