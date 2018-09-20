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Туберкулез

Названа самая смертоносная инфекция в мире

© Assistenzamalasanita
В мире
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24020

Специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали инфекцию, ежегодно уносящую наибольшее число человеческих жизней.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала туберкулез самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире и призвала принять срочные меры для противодействия ему, сообщает РИА Новости

Как заявили в организации, несмотря на глобальные усилия по предупреждению распространения болезни, только в 2017 году туберкулезом заразились десять миллионов человек и умерли от него 1,6 миллиона человек.

Больница
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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При этом ВОЗ напомнила, что благодаря совместным усилиям мировому сообществу с 2000 года удалось предотвратить смерть от этого заболевания 54 миллионов человек, а количество новых случаев заражения ежегодно сокращается на 2%.

Однако болезнь все еще остается наиболее опасной среди всех инфекций, опережая синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), указывают эксперты.

По оценкам ВОЗ, в государствах с низкими и средними доходами на профилактику и лечение туберкулеза только в этом году не хватает 3,5 миллиарда долларов, при том что данная сумма может вырасти почти вдвое до 2022 года, если вовремя не принять меры.

По мнению представителей ВОЗ, проблемой является и тот факт, что все большее число людей в мире заболевают резистентной формой туберкулеза, когда болезнь не реагирует на рифампицин, который является основным противотуберкулезным препаратом.

Эксперты ВОЗ также предупредили, что каждый четвертый житель Земли является потенциальным носителем туберкулезной инфекции.
Туберкулез — широко распространенное в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий и другими близкородственными им видами.

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Болезнь обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы. Микобактерии передаются воздушно-капельным путём при разговоре, кашле и чихании больного.

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Теги:
резистентность, лечение туберкулеза, вирусная инфекция, туберкулез, инфекция, антибиотики, Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, Медицина и здоровье
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