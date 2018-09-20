Сюрприз по-корейски: что подарил Ким Чен Ын своему коллеге из Сеула

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Две тонны ценных деликатесных грибов сони-посот (мацутакэ) на память об их встрече в Пхеньяне подарил северокорейский лидер президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам представителя администрации южнокорейского лидера, грибы будут направлены членам разделенных семей, которые пока ни разу не смогли встретиться со своими родственниками на Севере, ко дню поминовения, который выпадает на будущую неделю.

"Мы отобрали около четырех тысяч человек наиболее преклонного возраста, и каждый из них получит по 500 граммов грибов к осеннему дню поминовения", — сказал представитель администрации президент Южной Кореи.

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"Две тонны грибов сони-посот, подаренных председателем Госсовета Ким Чен Ыном, прибыли на рассвете в Сеул самолетом", — добавил он.

Президент Южной Кореи находился в КНДР с 18 сентября, проводя переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств.

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Мун Чжэ Ин пригласил в ближайшее время в Сеул Ким Чен Ына, и это предложение было принято.