Суд рассмотрит апелляцию на продление ареста Вышинского 26 сентября

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Апелляционный суд Херсонской области рассмотрит жалобу защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей 26 сентября.

Как следует из списка дел, планируемых судом к рассмотрению, на 26 сентября на 10.00 назначено рассмотрение "представления об избрании, изменении меры пресечения и продления сроков содержания под стражей, о проведении обыска".

При этом в графе "стороны по делу" указан Кирилл Вышинский, сообщает РИА Новости.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест журналиста — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.