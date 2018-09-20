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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Суд рассмотрит апелляцию на продление ареста Вышинского 26 сентября

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (61)
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Ранее, 6 сентября, херсонский городской суд продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста на 60 дней.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Апелляционный суд Херсонской области рассмотрит жалобу защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей 26 сентября. 

Как следует из списка дел, планируемых судом к рассмотрению, на 26 сентября на 10.00 назначено рассмотрение "представления об избрании, изменении меры пресечения и продления сроков содержания под стражей, о проведении обыска".

При этом в графе "стороны по делу" указан Кирилл Вышинский, сообщает РИА Новости.

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Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест журналиста — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (61)

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Теги:
рассмотрение дела, суд, арест, Кирилл Вышинский, Херсон, Украина, Политика
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