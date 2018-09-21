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Пока вы спали: шпионы у границ, президент в гамаке и песня без мата от Шнурова

CC0 / Pixabay / Monoar
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Тема:
Самое интересное за ночь (98)
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События минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. У границ России за неделю были зафиксированы около 40 летательных аппаратов, осуществлявших разведовательную деятельность, передает РИА Новости с ссылкой на издание "Красная звезда". Отмечается, что за последнюю неделю российские истребители из состава дежурных сил ПВО 13 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы. Нарушений воздушного пространства России допущено не было. 

Владимир Николаевич Богатырев
© Photo: radiorus.ru
Богатырев: несогласованные действия военных привели к трагедии с Ил-20

Израиль поделился с РФ данными о сбитом Ил-20 и о деятельности Ирана в Сирии. Военные, прибывшие в Москву, передали России данные о сбитом российском самолете Ил-20, а также о деятельности Ирана в Сирии, сообщает Армия обороны Израиля. Также приехавшие в Москву израильские военные представили заключения расследования Армии обороны Израиля по происшествию. Кроме того представители израильской армии представили данные  о попытках Ирана установить свое военное присутствие в Сирии и передать стратегическое вооружение террористической организации "Хезболла"". 

Дворец не нужен

Будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор завил, что после переезда в президентский дворец намерен повесить в нем гамак.

Ранее Обрадор уже заявлял, что откажется от президентской резиденции  в престижном районе Мехико, а жить планирует в самом Национальном дворце на центральной площади Сокало.

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Шнуров написал саундтрек к картине "Гоголь. Страшная месть"
"Я не буду закрывать дворец, нет! Мне нужно немного места, всего лишь чтобы поставить складную кровать и натянуть гамак", — заявил Обрадор журналистам.

Шнуров в космосе 

Лидер группы "Ленинград" выпустил космический клип, чем удивил два раза своих поклонников. Пеню он назвал "Цой" и она абсолютно без мата.  По сюжету видео личрический герой Шнурова находится на космическом корабле. В какой-то момент начинается катастрофа, а обитателям корабля приходится спешно надевать скафандры и эвакуироваться. В итоге они выходят в открытый космос и натыкаются на другой корабль, где находятся существа того же вида, что и приятель Шнура.

 

Тема:
Самое интересное за ночь (98)
Теги:
шнуров, пока все спали, утро, разведка, новости, самолет
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