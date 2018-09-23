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Пока вы спали: ученые побеждают ВИЧ, "жучки" в "айфонах" и претензии Китая США

© Sputnik / Павел Лисицын
В мире
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КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Китая вызвало посла США в КНР в связи с введенными санкциями за сотрудничество с Россией, передает РИА Новости с ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Флаги США и Китая, архивное фото.
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
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"Министерство иностранных дел Китая вызвало посла США в КНР и сделало резкое представление в связи с введением санкций в отношении структуры вооруженных сил Китая и соответствующих ответственных лиц", — сообщил телеканал. На этой неделе  США ввели санкции против сотрудников минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Меры приняты в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) 2017 года. Пекин в свою очередь настоятельно призвал США отменить санкции. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, в противном случае Америка сама будет нести ответственность за последствия.

Мусор как угроза

По данным исследования, проведенного Всемирным банком, темы генерации мусора на планете растут. В 2016 году города мира произвели 2,01 млрд тонн твердого мусора. То есть ежедневно каждый человек на планете оставлял о себе память в виде 0,74 кг мусора. Однако к 2050 году количество мусора вырастет на 70% и составит 3,4 млрд тонн.

"Говорите, мы вас записываем"

Плохая новость для владельцев iPhone:компания Apple тайно добавила функцию слежения в последней версии своей мобильной операционной системы iOS 12.0. Об этом сообщает издание The Independent. СМИ отмечает, что "рейтинг доверия" пользователей, который присутствует в этой системе и основывается на использовании владельцами своего iPhone и других устройств компании, с внесением изменений в политику конфиденциальности теперь будет формироваться на основе числа звонков и электронных писем пользователя. Целью таких мер названа борьба с мошенничеством.

Ученые стали еще ближе к победе над ВИЧ

Американские исследователи вживили больным ВИЧ иммунные клетки с измененной ДНК, способные уничтожать возбудителя болезни. Результаты эксперимента приводятся в издании Molecular Therapy. Смысл эксперимента заключался в том, чтобы запустить в организме способность вырабатывать антитела раньше, чем успел распространиться ВИЧ. Зачастую иммунная система формирует антитела лишь спустя три или четыре года после заражения. Обычно это слишком поздно, и болезнь не удается побороть. Теперь же медики смогут искусственно обеспечить пациента антителами в достаточном количестве. Это позволит помочь больному на ранней стадии заражения.

Тема:
Самое интересное за ночь (100)
Теги:
мусор, iPhone, новости, пока вы спали
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