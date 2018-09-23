Пока вы спали: ученые побеждают ВИЧ, "жучки" в "айфонах" и претензии Китая США

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Китая вызвало посла США в КНР в связи с введенными санкциями за сотрудничество с Россией, передает РИА Новости с ссылкой на Центральное телевидение Китая.

© AP Photo / Ng Han Guan, Pool Дело пахнет миллиардами: почему США обостряют торговую войну с Китаем

"Министерство иностранных дел Китая вызвало посла США в КНР и сделало резкое представление в связи с введением санкций в отношении структуры вооруженных сил Китая и соответствующих ответственных лиц", — сообщил телеканал. На этой неделе США ввели санкции против сотрудников минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Меры приняты в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) 2017 года. Пекин в свою очередь настоятельно призвал США отменить санкции. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, в противном случае Америка сама будет нести ответственность за последствия.

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