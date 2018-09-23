Сегодня особый день в году: что озночает день осеннего равноденствия

В этот день нельзя ругаться, чтобы не спугнуть счастье и благополучие.

КИШИНЕВ, 23 сен —Sputnik. Сегодня, в 03:05 утра, солнце пересекло небесный экватор и перешло из северного полушария небесной сферы в южное. Наступил день осеннего равноденствия — астрономическая осень в северном полушарии, и весна — в южном.

Многие уверены, что осеннее равноденствие имеет четкую дату — 22 сентября. Это не так — "солнечный переход" происходит каждый раз в разное время, причем разброс составляет три дня. Астрономы подсчитали, что с 2012 года по 2044 год в високосные годы день осеннего равноденствия будет попадать на 22 сентября, а в обычные годы — на 23 сентября. После дня осеннего равноденствия в северном полушарии Земли наступает астрономическая осень. В этот день продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова и равна 12 часам. Земля в этот день занимает строго вертикальное положение относительно Солнца.

Осеннее равноденствие — один из священных праздников, который почитался и торжественно отмечался с древнейших времен. Это было временем вознесения благодарностей богам за урожай и достаток, а также воздания почестей мертвым и украшения могил.

В день осеннего равноденствия начинается вторая половина бабьего лета и, по народному поверью, какая погода будет в этот день, такой будет и осень.

Не стоит начинать новые дела. Лучше уделить время своему здоровью, душевному настроению и расслабиться.

В этот день нельзя ругаться, чтобы не спугнуть счастье и благополучие, которое природа посылает каждому. Ссоры только разрушают магическое настроение этого праздника.