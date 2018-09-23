Откровенные признания Софии Ротару в чувствах любимому мужчине попали в Сеть

Народная артистка СССР может поразить поклонников переменами в своем образе, но не скандалами и любовными историями, которые часто случаются со звездами.

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Популярная эстрадная певица София Ротару опубликовала в соцсетях откровенное признание в любви самому дорогому для нее мужчине.

© Sputnik / Алексей Никольский София Ротару удивила поклонников: что происходит с певицей

Вокруг артистки всегда было много поклонников, но ее сердце принадлежало лишь одному мужчине — ее супругу Анатолию Евдокименко, который ушел из жизни 15 лет назад. Романтическое послание мужу, адресованное в честь годовщины свадьбы, растрогало поклонников певицы.

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"Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы. День рождения семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает… Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни!" — обратилась Ротару к скончавшемуся супругу.

Публикация была размещена в личном микроблоге артистки в Instagram.

Поклонники певицы написали, что восхищены ее постоянством и преданностью. Вспоминают они и недавнее интервью ее директора Сергея Лаврова одному из российских изданий.

"Я как-то спросил у нее, почему она до сих пор одна. Она мне сказала: Сережа, я однолюбка. Я любила, люблю и останусь верна одному единственному человеку — моему мужу Анатолию Евдокименко. Я его очень часто вижу во сне и живу только воспоминаниями о нем….

София Ротару — знаменитая эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР, Украины, Молдовы. Ее репертуар насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском и других языках.