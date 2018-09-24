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Wachturm israelischer Armee an der Grenze zu Gaza-Streifen

Пока вы спали: стычки в секторе Газа, самолет против урагана, "Порш" без дизеля

© AP Photo / Ariel Schalit
В мире
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Тема:
Самое интересное за ночь (101)
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События минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 сен –Sputnik. Один палестинец погиб, 14 получили ранения в столкновениях с израильской армией на востоке сектора Газа, сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра в своем Twitter, передает РИА Новости.

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Выступления продолжают пятимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят каждую пятницу с участием тысяч жителей анклава.

"Один человек погиб, 14 пострадали… на востоке Газы", — написал аль-Кидра. Он добавил, что они получили различные ранения.

Самолет чуть не сдуло ветром

В Великобритании, в аэропорту Бирмингема, самолет французской авиакомпании не смог приземлиться на посадочную полосу из-за сильного ветра И не просто ветра, а урагана —  Али". Оператор, снимавший видео в аэропорту, отметил, что, кроме силы, ветер отличался еще и сложным сочетанием направлений: прямой встречный и одновременно боковой с хвостовым компонентом. Скорость ветра достигала 70 километров в час.

Пилот попытался посадить самолет, однако в последнюю минуту он принял решение вновь поднять судно в воздух. Кадры с места события очевидец опубликовал в Сети. 

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В результате шторма "Али", бушующего на Британских островах, десятки тысяч домов остались без света, а два человека погибли. Несколько людей были госпитализированы с серьезными травмами.

Porsche озаботился защитой природы

Немецкий автопроизводитель Porsche, входящий в холдинг VW, объявил о прекращении выпуска автомобилей с дизельным двигателем, компания намерена сконцентрироваться электромобилях и гибридах, говорится в заявлении автопроизводителя, отмечает РИА Новости.

Свое решение компания объясняет заботой об окружающей среде, а также целями развивать технологии на фоне растущего спроса на электромобили и авто с гибридными двигателями. Так, инвестиции Porsche в разработку и производство электромобилей к 2022 году запланированы в размере более 6 миллиардов евро, а 63% всех проданных автомобилей в Европе – гибриды, напоминает компания. 

Машины
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Спрос на машины с дизельными двигателями сокращается, в связи с чем компания не выпускает такое модели с февраля этого года, отмечает автопроизводитель.

"В соответствии с этими изменившимися условиями компания решила больше не предлагать дизельные двигатели в будущем", — говорится в заявлении.

Также в сообщении компании отмечается, что Porsche намерен в 2019 году представить рынку полностью электрический спортивный автомобиль.

Извержение вулкана в Баку

На территории Гарадагского района Баку произошло извержение одного из крупнейших в мире грязевых вулканов Отман-Боздаг, сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

По информации ведомства, извержение началось около девяти утра в воскресенье и все еще продолжается, пишет РИА Новости.

"Высота выброса грязи составила 200-300 метров. На близлежащей к вулкану территории возникли многочисленные трещины глубиной до 40 метров", — отмечается в сообщении.

Тема:
Самое интересное за ночь (101)

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Теги:
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