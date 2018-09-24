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Комплекс ПВО С-300, архивное фото.

Скоро Россия передаст Сирии комплекс С-300

© Sputnik / Walerii Melnickow
В мире
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О передаче комплекса противовоздушной обороны Сирии сообщил в понедельник Сергей Шойгу.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Россия в течение двух недель передаст Сирии современный комплекс ПВО С-300, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, слова которого цитирует РИА Новости.

"Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей", — отметил он.

По словам Шойгу, С-300 существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Photo : Министерство обороны РФ
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Министр напомнил, что Россия в 2013 году приостановила поставки Дамаску комплекса С-300, однако сейчас ситуация изменилась, и не по вине Москвы.

Кроме того, Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО.

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"Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", — подчеркнул Шойгу.

Он также заявил, что Россия будет подавлять в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые радиолокационные системы и связь боевой авиации, атакующей объекты на территории страны.

В Кремле подчеркнули, что поставка Сирии С-300 не направлена против третьих стран, а вызвана лишь желанием защитить российских военных в этой стране.

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Теги:
копмлекс, ПВО, оборона, вооружения, министерство обороны России, Сергей Шойгу, Сирия, Россия, Оборона
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