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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Выступит ли мировое сообщество в защиту Кирилла Вышинского

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (62)
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что мировое сообщество выступит в защиту руководителя портала РИА Новости Украина и выскажет свою позицию по незаконности его содержания под стражей.

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. В среду утром должно было состояться рассмотрение Апелляционным судом Херсонской области апелляции на арест Кирилла Вышинского, однако суд перенес его на 2 октября, сообщает РИА Новости

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Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Андрей Доманский предположил, что Вышинского не привезли на суд по причине его плохого состояния. Он также заявил, что условия содержания Вышинского в СИЗО Херсона в цивилизованных странах считались бы пытками, так как в камерах и комнатах для следственных действий сняты стекла с окон.

Кроме того, по словам адвоката, Вышинский не получил надлежащей медицинской помощи после того, как ему стало плохо на заседании Херсонского городского суда 5 сентября, на котором рассматривался вопрос о продлении или изменении меры пресечения. Заседание было прервано, Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие провести полное обследование Вышинского. Его результаты были представлены, однако защита настаивает, что обследование провели некачественно. Затем суд продлил арест Вышинского до 4 ноября.

"Он сегодня содержится в камере, где окна не застеклены, и он явно простужен. И те лекарства, которые запрашивает сторона защиты, к сожалению, сегодня еще пока не получил Кирилл Вышинский. Мы очень надеемся, что мировое сообщество будет защищать этого узника совести и выскажет свою позицию по незаконности содержания под стражей", — сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова журналистам.

По ее словам, есть и другие меры пресечения, которые могли бы дать возможность Вышинскому в связи с состоянием здоровья находиться вне содержания под стражей.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (62)

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Теги:
рассмотрение, адвокат, дело, суд, арест, Кирилл Вышинский, Россия, Украина, Политика
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