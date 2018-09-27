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Батальон НАТО, архивное фото.

Обледеневшее НАТО: что случилось с военными в преддверие учений

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Военных Североатлантического альянса пробрало до костей, когда они прибыли в Норвегию без зимней экипировки.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Военнослужащие из Нидерландов, прибывшие в Норвегию на учения НАТО, остались без зимней униформы в мороз, сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежские СМИ.

Нидерландские Вооруженные силы не закупили необходимое обмундирование для солдат, поэтому им придется приобрести его самостоятельно, уточнили в СМИ.
По словам статс-секретаря Минобороны Нидерландов Барбары Виссер, ведомство не предусмотрело, что в это время года в Норвегии будут такие низкие температуры. Она объяснила это тем, что на осенних учениях в Литве теплая одежда не потребовалась.

Лежащий снеговик напротив Бин-Бена в Лондоне
© AP Photo / Akira Suemori
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Выступая в парламенте страны, Виссер подчеркнула, что военные не должны самостоятельно оплачивать расходы на покупку теплого обмундирования — необходимо выплатить им компенсацию в размере тысячи евро.

"Солдаты должны получить необходимую одежду. Я не хочу, чтобы это повторилось снова", — заключила она.

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Учения НАТО Trident Juncture пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В маневрах примут участие более 40 тысяч военнослужащих альянса, до десяти тысяч транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 30 стран.

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Теги:
отсутствие, экипировка, холод, мороз, военнослужащие, солдаты, Североатлантический совет НАТО, НАТО, Норвегия, Примечательные факты
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