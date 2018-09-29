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Хакер

Американские СМИ в панике: они пишут о "страшном российском кибероружии"

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
В мире
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Российские спецслужбы тайно разработали новый вид вредоносной программы, которую буквально невозможно удалить с компьютера, пишут СМИ США со ссылкой на доклад компании ESET на конференции по безопасности Blue Hat.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Американские издания утверждают, что за создание вредоносной программы ответственна хакерская группа Fancy Bear, якобы связанная с российской разведкой. 

Информационные технологии
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Новый вирус разработали на основе кода шпионской программы, предложенной в 2015 году другой хакерской группой Hacking Team. "Российские хакеры" позаимствовали код и усовершенствовали его, заявляет газета Daily Beast.

Первый намек на эту программу был обнаружен в марте этого года в приложении Absolute LoJack, которое позволяет владельцам ноутбуков определить местоположение похищенного устройства или дистанционно удалить с компьютера конфиденциальную информацию. Хакеры скопировали фоновый процесс этого приложения, который сохраняет контакт с его серверами, и сделали так, чтобы она отправляла информацию на сервер взломщиков.

Как утверждает издание, новая программа, названная LoJax, переписывает код, хранящийся в компьютерном чипе UEFI, маленьком кремниевом блоке на материнской плате компьютера, отвечающем за контроль загрузки и перезагрузки устройства. Ее цель заключается в сохранении доступа к компьютеру в случае переустановки операционной системы или форматирования жесткого диска, что обычно помогало в борьбе с вирусами.

Кроме того, как подчеркивает издание, LoJax играет роль телохранителя для вируса, найденного в приложении Absolute Lojack. При каждой перезагрузке взломанный чип UEFI проверяет, что вирус все еще находится на жестком диске, и в случае отсутствия переустанавливает его.

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Теги:
кибероружие, публикации, Запад, СМИ, США, Россия, Наука и технологии
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