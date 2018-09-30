"Лебединая песня": популярный актер впервые снялся в постельной сцене

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Знаменитый комик, 56-летний Джим Керри впервые снялся в откровенной сцене – это произошло в новом эпизоде сериала "Шучу" Мишеля Гондри, сообщает Sputnik Азербайджан.

Ведущий детского шоу мистер Пиклз, которого играет Керри, занялся сексом с онкобольной девушкой, которую сыграла актриса Джинджер Гонзаги.

Поклонники Керри считают, что актер решил себе позволить столь смелый поступок под занавес карьеры. Знаменитый комик уже не раз говорил о скором завершении своей карьеры.

Возможное расставание Керри с индустрией, скорее всего, отчасти связано и с личной трагедией актера: в 2015 году Джим, на протяжении десятков лет радовавший зрителей классными комедийными ролями, впал в глубокую депрессию, когда его бывшая девушка — юная Катриона Райт — покончила жизнь самоубийством на фоне расставания с возлюбленным.