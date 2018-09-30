Пока все спали: "любовь" Трампа и лидера КНДР, тайфун в Японии, хаос в Греции

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров в Сингапуре с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном они "влюбились друг в друга".

"Я был жесток, как, впрочем, и он. И потом все было по кругу. Но после мы влюбились друг в друга. Не по-настоящему. Он написал мне прекрасные письма", — заявил Трамп, выступая на митинге в Западной Виргинии.

Американский президент отметил, что на звонки администрации экс-президента США Барака Обамы, да и других американских президентов, Северная Корея даже не отвечала.

"Когда они (США) звонили им, они (КНДР) просили не звонить", — рассказал Трамп. И добавил, что, когда Обама передавал ему дела, то сказал, что "Северная Корея — единственная огромная проблема".

"Он был на пороге войны с Северной Кореей. Но его время, к счастью, закончилось", — подчеркнул Трамп.

О том, что у Трампа сложились хорошие отношения с Ким Чен Ыном, американский лидер уже говорил. Ранее он заявлял, что у него с северокорейским лидером "хорошая химия".

© Sputnik / Обрушится ли на Молдову мигрантский тайфун

Тайфун "Трами" в Японии

Число пострадавших в результате шквалистого ветра, вызванного прохождением мощного тайфуна "Трами" на юге Японии выросло до 47 человек, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о 22 пострадавших.

По данным Главного метеорологического агентства страны, в настоящее время тайфун "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, находится в 70 километрах к юго-востоку от города Миядзаки на острове Кюсю. Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах — до 60 метров в секунду. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный" и предупреждают о рекордно сильном штормовом ветре, который сопровождает продвижение тайфуна.

Циклон продвигается на северо-восток со скоростью 45 километров в час и, как ожидается, в течение воскресенья пройдет по западным, центральным и восточным районам главного японского острова Хонсю.

Прохождение циклона уже привело к отключению электроэнергии в 212 тысячах домах в префектуре Окинава и еще около тысячи домах в префектуре Миядзаки на острове Кюсю.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до 13 метров и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.

В Греции в лагере беженцев произошли беспорядки

Столкновения между беженцами произошли в миграционном центре в Малакасе, севернее Афин, убит один сирийский беженец, восемь человек ранены, сообщают СМИ Греции.

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Столкновения между группами сирийцев и афганцев начались в пятницу, а продолжились в субботу днем. Был жестоко избит 31-летний сириец, который позже скончался, еще восемь человек были ранены и госпитализированы.

Сейчас полиция проводит расследование, чтобы найти виновных. Причина конфликта пока неизвестна.