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Sputnik вошёл в пятёрку самых посещаемых иностранных медиасайтов во Франции

© Sputnik / Igor Russak
В мире
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Sputnik занял пятое место среди всех иностранных медийных сайтов, работающих в стране, обогнав BBC, The Guardian и CNN Network.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Sputnik вошел в число самых посещаемых новостных и информационных агентств во Франции.

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Об этом свидетельствуют данные компании comScore*, занимающейся вопросами планирования и оценки СМИ.

Агентство заняло пятое место среди всех иностранных медийных сайтов, работающих в стране, обогнав BBC, The Guardian и CNN Network. Кроме того, оно опередило французских медиагигантов Liberation CNews и Nouvelobs.

Также Sputnik вошел в двадцатку самых посещаемых медиасайтов во Франции. При этом в июле 2017-го он был на 69-й строчке рейтинга. По информации самой редакции, за это время аудитория агентства увеличилась в три раза.

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Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей.

*source: comScore MMX Multi-Platform, News/Information Category, Total Audience, June 2018, France.

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Теги:
СМИ, comScore, Sputnik France, Sputnik, Франция
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