Мэй зашлась в угарном танце: в Сети высмеяли телодвижения премьера Британии

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Пользователи твиттера высмеяли новый танец британского премьер-министра Терезы Мэй, сплясавшей под песню группы Abba на съезде Консервативной партии, пишет РИА Новости.

Политик, прежде чем выступить с большой речью, исполнила танец под звучащую композицию Dancing Queen. Зал встретил британского премьера смехом и аплодисментами, а эффектный выход Мэй вывел ее в топ-тренды Twitter.

Во время выступления премьер затронула важные темы как внутренней, так и внешней политики. Кроме того, Мэй сделала несколько объявлений для британского народа. В частности, она рассказала о замораживании акциза на бензин, введении новой стратегии по борьбе с раком и автоматическом возврате денег пассажирам в случае задержки поездов.

Также политик коснулась Brexit, однако никаких новых заявлений не сделала. Мэй подчеркнула, что сейчас Великобритания переживает исторический момент и необходимо воспользоваться возможностями, которые ей предоставляются.