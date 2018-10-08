Пока все спали: референдум в Румынии, выборы в Бразилии, отставка главы Интерпола

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Референдум по изменению конституции Румынии, который должен был привести к запрету однополых браков в стране, провалился: центральное избирательное бюро (ЦИБ) Румынии объявило, что на момент закрытия участков явка составила 20,41%.
В мае 2016 года группа гражданских активистов, входящих в "Коалицию за семью", внесла в румынский парламент предложение по принятию поправки к конституции, которая запрещает однополые браки. В поддержку проекта было собрано более трех миллионов подписей. Авторы инициативы предлагают прописать в конституции, что "семья — это брак между мужчиной и женщиной". Власти Румынии выделили для проведения референдума два дня — 6 и 7 октября.
По данным, опубликованным на сайте ЦИБ, к 21.00 второго дня в референдуме приняли участие 20,41% местных жителей. Чтобы референдум был признан состоявшимся, явка должна была составить минимум 30%.
Лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" (ССР) Дан Барна заявил, что правительство страны зря потратило деньги на проведение референдума по изменению Конституции, который должен был привести к запрету однополых браков, и потребовал отставки кабмина.
Выборы президента Бразилии
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Sputnik / Miroslav Rotari
Во втором туре выборов президента Бразилии встретятся ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад.
В воскресенье никто из претендентов на пост главы государства не получил 50% плюс один голос, необходимых для победы в первом туре.
По итогам подсчета голосов, Болсонару набрал 46%, Аддад — 29%.
Фернанду Аддад — последователь бывшего президента Лулы да Силвы, который отбывает наказание по делу о коррупции и потому не смог баллотироваться сам.
Второй тур пройдет 28 октября.
Директор Интерпола покинул пост
Президент Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку, говорится в заявлении международной организации.
"Генеральный секретариат в Лионе 7 октября получил прошение о сложении полномочий господина Мэн Хунвэя в качестве президента Интерпола", — отмечается в заявлении.
Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 7 октября 2018 г.
Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39
В соответствии с правилами новым главой Интерпола станет старший вице-президент Ким Чон Ян.
Выборы нового главы организации состоятся в рамках сессии генеральной ассамблеи Интерпола, которая пройдет в ОАЭ 18-21 ноября.
Скончался министр культуры Киргизии
Министр культуры, информации и туризма Киргизии Султан Жумагулов скончался в возрасте 59 лет в ночь на понедельник, сообщила РИА Новости представитель киргизского кабмина.
"Сегодня ночью скончался министр культуры, информации и туризма Султан Жумагулов", — сказала собеседница агентства.
Выпускник факультета журналистики Киргизского государственного университета, Жумагулов был назначен министром культуры в ноябре 2017 года в кабинете экс-премьера Сапара Исакова. После смены правительства в апреле нынешнего года он вошел в состав правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева.
Трагическая гибель первоклассника
Трамвай насмерть сбил восьмилетнего мальчика в Иркутске, когда тот обходил его спереди. Об этом говорится на сайте регионального управления МВД.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства гибели первоклассника. Трагедия случилась около 7.30 (2.30 по кишиневскому времени) на перекрестке улиц Ушаковская и Напольная областного центра.
Уточняется, что мальчик вышел из трамвая и стал обходить его спереди, вагон начал движение и наехал на школьника.
Убийство музыканта
В Нью-Йорке застрелен 35-летний рэпер Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play, пишет New York Post.
Музыкант стоял около клуба Tavern Lounge, когда к нему подъехал черный автомобиль, откуда вышел мужчина и начал стрелять в сторону клуба.
Рэпер получил ранения ноги и шеи, после чего был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть музыканта.