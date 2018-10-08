Пока все спали: референдум в Румынии, выборы в Бразилии, отставка главы Интерпола

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Референдум по изменению конституции Румынии, который должен был привести к запрету однополых браков в стране, провалился: центральное избирательное бюро (ЦИБ) Румынии объявило, что на момент закрытия участков явка составила 20,41%.

© AP Photo / Vadim Ghirda Вердикт Конституционного суда: в Румынии однополые пары могут называться "семьей"

В мае 2016 года группа гражданских активистов, входящих в "Коалицию за семью", внесла в румынский парламент предложение по принятию поправки к конституции, которая запрещает однополые браки. В поддержку проекта было собрано более трех миллионов подписей. Авторы инициативы предлагают прописать в конституции, что "семья — это брак между мужчиной и женщиной". Власти Румынии выделили для проведения референдума два дня — 6 и 7 октября.

По данным, опубликованным на сайте ЦИБ, к 21.00 второго дня в референдуме приняли участие 20,41% местных жителей. Чтобы референдум был признан состоявшимся, явка должна была составить минимум 30%.

Лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" (ССР) Дан Барна заявил, что правительство страны зря потратило деньги на проведение референдума по изменению Конституции, который должен был привести к запрету однополых браков, и потребовал отставки кабмина.

Выборы президента Бразилии © Sputnik / Miroslav Rotari Выборы в парламент Молдовы: кто получит мандат депутата

Во втором туре выборов президента Бразилии встретятся ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад.

В воскресенье никто из претендентов на пост главы государства не получил 50% плюс один голос, необходимых для победы в первом туре.

По итогам подсчета голосов, Болсонару набрал 46%, Аддад — 29%.

Фернанду Аддад — последователь бывшего президента Лулы да Силвы, который отбывает наказание по делу о коррупции и потому не смог баллотироваться сам.

Второй тур пройдет 28 октября.

Директор Интерпола покинул пост

Президент Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку, говорится в заявлении международной организации.

"Генеральный секретариат в Лионе 7 октября получил прошение о сложении полномочий господина Мэн Хунвэя в качестве президента Интерпола", — отмечается в заявлении.

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39 — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 7 октября 2018 г.

​В соответствии с правилами новым главой Интерпола станет старший вице-президент Ким Чон Ян.

© Sputnik / Miroslav Rotari Фредолин Лекарь избран в состав исполкома Интерпола

Выборы нового главы организации состоятся в рамках сессии генеральной ассамблеи Интерпола, которая пройдет в ОАЭ 18-21 ноября.

Скончался министр культуры Киргизии

Министр культуры, информации и туризма Киргизии Султан Жумагулов скончался в возрасте 59 лет в ночь на понедельник, сообщила РИА Новости представитель киргизского кабмина.

"Сегодня ночью скончался министр культуры, информации и туризма Султан Жумагулов", — сказала собеседница агентства.

Выпускник факультета журналистики Киргизского государственного университета, Жумагулов был назначен министром культуры в ноябре 2017 года в кабинете экс-премьера Сапара Исакова. После смены правительства в апреле нынешнего года он вошел в состав правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Трагическая гибель первоклассника

Трамвай насмерть сбил восьмилетнего мальчика в Иркутске, когда тот обходил его спереди. Об этом говорится на сайте регионального управления МВД.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства гибели первоклассника. Трагедия случилась около 7.30 (2.30 по кишиневскому времени) на перекрестке улиц Ушаковская и Напольная областного центра.

Уточняется, что мальчик вышел из трамвая и стал обходить его спереди, вагон начал движение и наехал на школьника.

Убийство музыканта

В Нью-Йорке застрелен 35-летний рэпер Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play, пишет New York Post.

Музыкант стоял около клуба Tavern Lounge, когда к нему подъехал черный автомобиль, откуда вышел мужчина и начал стрелять в сторону клуба.

Рэпер получил ранения ноги и шеи, после чего был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть музыканта.