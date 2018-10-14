Пока все спали: авария у Пересечина, победа Емельяненко, авиакатастрофа

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу на 23-м километре трассы Кишинев-Оргеев рядом с селом Пересечина.
Автомобиль Opel, за рулем которого была женщина, резко свернул в левую сторону. В этот момент в него врезалось другое авто, за рулем которого был мужчина.
От удара Opel перевернулся, а водитель получила травмы.
Безоговорочная победа Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил техническим нокаутом американца Чейла Соннена в полуфинале Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории, проходившего в Нью-Йорке. Бой едва начался, как тут же был остановлен — Емельяненко нанес несколько ударов по пассивно защищавшемуся Соннену. В итоге поединок завершился уже в первом раунде.
В финале Гран-при Bellator в тяжелом весе россиянин 26 ноября в Лос-Анджелесе встретится с другим американцем Райаном Бейдером.
В активе 42-летнего Емельяненко стало 38 побед при пяти поражениях. У 41-летнего Соннена теперь 16 поражений при 30 победах и одной ничьей.
Поклонный крест открыли на православном кладбище Форта Росс в Калифорнии
Церемония открытия Поклонного креста на первом православном кладбище Калифорнии в Форте Росс прошла с участием посла РФ Анатолия Антонова и губернатора штата Джерри Брауна, пишет РИА Новости.
"Мы очень привержены Форту Росс. Мы привержены партнерству с Россией. Надо признать, что финансирование этого было от штата, но частично оно поступило от российских инвесторов. Я знаю, там в Вашингтоне они сразу пугаются такого. Но мы в Калифорнии верим в культурные различия, мы верим в гостеприимство, мы верим в уважение к нашим предкам", — сказал губернатор Калифорнии.
Браун поблагодарил Антонова, а также постпреда РФ при ООН Василия Небензю и депутата госдумы Ингу Юмашеву, присутствовавших на церемонии.
"У нас тут есть американские политики, есть российские политики. Думаю, это хороший знак. Но не говорите об этом никому в Вашингтоне. Здесь действительно что-то происходит", — добавил он.
В свою очередь, Антонов поблагодарил власти Калифорнии, которые, несмотря на готовность российского стороны профинансировать работы по благоустройству кладбища, взяли это на себя.
"Сохранение памяти об общих вехах истории России и США всегда было важным элементом в создании атмосферы доверия и взаимопонимания. Рассчитываем, что эта работа продолжится вне зависимости от колебаний политической конъюнктуры, будет содействовать развитию двусторонних гуманитарных связей и контактов между людьми", — сказал Антонов.
Антонов также поблагодарил вождей племени Кашайя-Помо, которое, как и 200 лет назад, живет на этих землях и дало согласие на установку Поклонного креста. Представители этого племени во время церемонии исполнили песню, благословив крест.
В заключение его освятил Епископ Сиэтлский, викарий Сан-Францисской и Западно-Американской епархий РПЦЗ Феодосий.
Авиакатастрофа в США
Легкомоторный самолет с тремя пассажирами на борту упал в Атлантический океан на юге американского штата Нью-Йорк, пишет New York Post со ссылкой на сотрудников береговой охраны.
По данным издания, самолет Piper PA-34 вылетел из Коннектикута и упал в воду в приблизительно 1,5 километрах от побережья острова Лонг-Айленд.
По словам сотрудника береговой охраны, уже обнаружены обломки самолета и тело одного из пассажиров.