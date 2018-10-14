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Авария. Архивное фото

Пока все спали: авария у Пересечина, победа Емельяненко, авиакатастрофа

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik обзор событий, которые произошли минувшей ночью.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу на 23-м километре трассы Кишинев-Оргеев рядом с селом Пересечина.

Автомобиль Opel, за рулем которого была женщина, резко свернул в левую сторону. В этот момент в него врезалось другое авто, за рулем которого был мужчина.

От удара Opel перевернулся, а водитель получила травмы. 

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Безоговорочная победа Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил техническим нокаутом американца Чейла Соннена в полуфинале Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории, проходившего в Нью-Йорке. Бой едва начался, как тут же был остановлен — Емельяненко нанес несколько ударов по пассивно защищавшемуся Соннену. В итоге поединок завершился уже в первом раунде.

В финале Гран-при Bellator в тяжелом весе россиянин 26 ноября в Лос-Анджелесе встретится с другим американцем Райаном Бейдером.

В активе 42-летнего Емельяненко стало 38 побед при пяти поражениях. У 41-летнего Соннена теперь 16 поражений при 30 победах и одной ничьей.

Поклонный крест открыли на православном кладбище Форта Росс в Калифорнии

Церемония открытия Поклонного креста на первом православном кладбище Калифорнии в Форте Росс прошла с участием посла РФ Анатолия Антонова и губернатора штата Джерри Брауна, пишет РИА Новости

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"Мы очень привержены Форту Росс. Мы привержены партнерству с Россией. Надо признать, что финансирование этого было от штата, но частично оно поступило от российских инвесторов. Я знаю, там в Вашингтоне они сразу пугаются такого. Но мы в Калифорнии верим в культурные различия, мы верим в гостеприимство, мы верим в уважение к нашим предкам", — сказал губернатор Калифорнии.

Браун поблагодарил Антонова, а также постпреда РФ при ООН Василия Небензю и депутата госдумы Ингу Юмашеву, присутствовавших на церемонии.

"У нас тут есть американские политики, есть российские политики. Думаю, это хороший знак. Но не говорите об этом никому в Вашингтоне. Здесь действительно что-то происходит", — добавил он. 

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В свою очередь, Антонов поблагодарил власти Калифорнии, которые, несмотря на готовность российского стороны профинансировать работы по благоустройству кладбища, взяли это на себя.

"Сохранение памяти об общих вехах истории России и США всегда было важным элементом в создании атмосферы доверия и взаимопонимания. Рассчитываем, что эта работа продолжится вне зависимости от колебаний политической конъюнктуры, будет содействовать развитию двусторонних гуманитарных связей и контактов между людьми", — сказал Антонов.

Антонов также поблагодарил вождей племени Кашайя-Помо, которое, как и 200 лет назад, живет на этих землях и дало согласие на установку Поклонного креста. Представители этого племени во время церемонии исполнили песню, благословив крест.

В заключение его освятил Епископ Сиэтлский, викарий Сан-Францисской и Западно-Американской епархий РПЦЗ Феодосий. 

Авиакатастрофа в Швейцарии
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Авиакатастрофа в Швейцарии: десятки погибших

Авиакатастрофа в США

Легкомоторный самолет с тремя пассажирами на борту упал в Атлантический океан на юге американского штата Нью-Йорк, пишет New York Post со ссылкой на сотрудников береговой охраны.

По данным издания, самолет Piper PA-34 вылетел из Коннектикута и упал в воду в приблизительно 1,5 километрах от побережья острова Лонг-Айленд.

По словам сотрудника береговой охраны, уже обнаружены обломки самолета и тело одного из пассажиров.

Теги:
крушение, авария, смешанные единоборства, Анатолий Антонов, Джерри Браун, Федор Емельяненко, Пересечина, Форт Росс, США
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