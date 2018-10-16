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Стивен Хокинг, архивное фото.

Перед смертью Хокинг предрек новую угрозу человечеству

© AP Photo / Matt Dunham
В мире
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Американские СМИ рассказали о последнем страхе Хокинга.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Перед смертью Хокинг написал работу "Короткие ответы на серьезные вопросы", которая будет опубликована 16 октября. В ней физик поделился опасениями, что в будущем люди смогут за деньги вносить изменения в ДНК, чтобы улучшать различные качества организма, напоминает РИА Новости.

"Возможно, против генной инженерии на людях примут определенные законы, но некоторые не смогут побороть искушение, чтобы улучшить человеческие качества, например память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни", — следует из книги Хокинга.

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По мнению Хокинга, появление "улучшенного" человека приведет к тому, что обычные люди начнут формировать особую, низшую касту или вовсе вымрут.

Кто такой Стивен Хокинг?

Хокинг — популяризатор науки и автор книги "Краткая история времени", которая разошлась десятимиллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. Он умер 14 марта на 77-м году жизни.

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Теги:
ДНК, предсказание, люди, книга, Стивен Хокинг, США, Примечательные факты
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